В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

01.09.2025

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - говорится в сообщении.Отмечается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета.

