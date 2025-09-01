https://ria.ru/20250901/volgograd-2038885476.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 01.09.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:02:00+03:00
2025-09-01T16:02:00+03:00
2025-09-01T16:06:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - говорится в сообщении.Отмечается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета.
https://ria.ru/20250901/aeroport-2038756568.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_107b463402d8d6d3e851ef14bf9c3c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск судов