Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению
Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению
2025-09-01T23:41:00+03:00
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. Венесуэла присоединится к инициативе глобального управления, предложенной Китаем, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "Нам направили официальный документ о присоединении, и я подпишу этот документ... который подписывают десятки стран мира, и Венесуэла присоединится к инициативе", - сказал президент. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Инициативу Си Цзиньпина уже поддержал президент РФ Владимир Путин, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
