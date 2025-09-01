Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/venesuela-2038960485.html
Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению
Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению - РИА Новости, 01.09.2025
Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению
Венесуэла присоединится к инициативе глобального управления, предложенной Китаем, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T23:41:00+03:00
2025-09-01T23:41:00+03:00
в мире
венесуэла
китай
си цзиньпин
николас мадуро
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. Венесуэла присоединится к инициативе глобального управления, предложенной Китаем, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "Нам направили официальный документ о присоединении, и я подпишу этот документ... который подписывают десятки стран мира, и Венесуэла присоединится к инициативе", - сказал президент. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Инициативу Си Цзиньпина уже поддержал президент РФ Владимир Путин, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250901/sammit-2038926178.html
венесуэла
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, китай, си цзиньпин, николас мадуро, шос
В мире, Венесуэла, Китай, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, ШОС
Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению

Мадуро: Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. Венесуэла присоединится к инициативе глобального управления, предложенной Китаем, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Нам направили официальный документ о присоединении, и я подпишу этот документ... который подписывают десятки стран мира, и Венесуэла присоединится к инициативе", - сказал президент.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Инициативу Си Цзиньпина уже поддержал президент РФ Владимир Путин, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
Вчера, 18:53
 
В миреВенесуэлаКитайСи ЦзиньпинНиколас МадуроШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала