Участники ВЭФ проходят аккредитацию в аэропорту Владивостока

06:03 01.09.2025
владивосток
москва
санкт-петербург
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
общество
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Гости и участники, прибывающие на Восточный экономический форум, проходят аккредитацию и сдают ПЦР-тесты прямо в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости. В зоне вылета и прилета аэропорта работают стойки аккредитации, где все гости и участники могут получить бейджи. Далее организована зона для сдачи ПЦР-тестов. В понедельник утром, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, очередей не было. Вся процедура получения бейджа и забора материала занимает не более 10 минут. У каждого участника есть возможность записаться на ПЦР-тестирование на ковид заранее, выбрав для этого удобную площадку и время. Отрицательный тест является обязательным условием доступа на площадку форума. Как следует из информации организаторов, площадки для проведения тестирования организованы в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких локациях Владивостока. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА Новости / Александр Кряжев
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Гости и участники, прибывающие на Восточный экономический форум, проходят аккредитацию и сдают ПЦР-тесты прямо в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости.
В зоне вылета и прилета аэропорта работают стойки аккредитации, где все гости и участники могут получить бейджи. Далее организована зона для сдачи ПЦР-тестов. В понедельник утром, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, очередей не было. Вся процедура получения бейджа и забора материала занимает не более 10 минут.
У каждого участника есть возможность записаться на ПЦР-тестирование на ковид заранее, выбрав для этого удобную площадку и время. Отрицательный тест является обязательным условием доступа на площадку форума.
Как следует из информации организаторов, площадки для проведения тестирования организованы в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких локациях Владивостока.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток
Москва
Санкт-Петербург
Дальневосточный федеральный университет
Восточный экономический форум (ВЭФ)
Общество
 
 
