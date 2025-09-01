https://ria.ru/20250901/ushakov-2038906577.html
На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков
На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.09.2025
На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков
Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков
