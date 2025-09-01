https://ria.ru/20250901/ushakov-2038906577.html

На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков

На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.09.2025

На Аляске было достигнуто много взаимных пониманий, заявил Ушаков

Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T17:15:00+03:00

2025-09-01T17:15:00+03:00

2025-09-01T17:18:00+03:00

россия

сша

в мире

аляска

юрий ушаков

павел зарубин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Во время встречи в Анкоридже было достигнуто много взаимных пониманий между Россией и США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250901/osnova-2038906292.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, аляска, юрий ушаков, павел зарубин, владимир путин