https://ria.ru/20250901/upravlenie-2038823175.html
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению - РИА Новости, 01.09.2025
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению
Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:16:00+03:00
2025-09-01T12:16:00+03:00
2025-09-01T12:24:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
шос
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793682_0:101:3275:1943_1920x0_80_0_0_6c57b9122958a907935e1ca137c18eb1.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин."Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20250901/bank-2038785207.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038793682_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_8ca0d0ab11b18136f0f32f27f493df10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению
Путин заявил о готовности рассмотреть предложения КНР по глобальному управлению