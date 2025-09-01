Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению
12:16 01.09.2025
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин."Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
