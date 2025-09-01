https://ria.ru/20250901/upravlenie-2038823175.html

Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению

01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин."Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".

