В Дагестане отменили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане, сообщили в МЧС республики в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане, сообщили в МЧС республики в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.25 мск, она длилась два часа. "Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 4.25 (мск)", - говорится в соббщении ведомства.

Дарья Буймова

