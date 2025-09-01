https://ria.ru/20250901/trevoga-2038744356.html
В Дагестане отменили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане, сообщили в МЧС республики в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане, сообщили в МЧС республики в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.25 мск, она длилась два часа. "Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 4.25 (мск)", - говорится в соббщении ведомства.
