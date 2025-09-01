https://ria.ru/20250901/trevoga-2038736693.html

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T02:45:00+03:00

2025-09-01T02:45:00+03:00

2025-09-01T02:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. "Внимание! Опасность атки БПЛА на территории Республики Дагестан 02.25 (совпадает с мск - ред.). По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность