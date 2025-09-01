https://ria.ru/20250901/trevoga-2038736693.html
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. "Внимание! Опасность атки БПЛА на территории Республики Дагестан 02.25 (совпадает с мск - ред.). По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении ведомства.
