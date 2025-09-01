https://ria.ru/20250901/sud-2038853214.html

Путин не вносил кандидатуру на пост главы Верховного суда, заявил Клишас

Путин не вносил кандидатуру на пост главы Верховного суда, заявил Клишас - РИА Новости, 01.09.2025

Путин не вносил кандидатуру на пост главы Верховного суда, заявил Клишас

Президент РФ пока не вносил в Совфед кандидатуру на пост главы Верховного суда РФ, сообщил РИА Новости председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас. 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ пока не вносил в Совфед кандидатуру на пост главы Верховного суда РФ, сообщил РИА Новости председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас. Сенатор отрицательно ответил на соответствующий вопрос. Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин. Клишас ранее рассказал о процедуре назначения в Совфеде на должность председателя Верховного Суда РФ. Глава Верховного Суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Вопрос о назначении на должность председателя ВС рассматривается Советом Федерации в 14-дневный срок со дня получения представления президента РФ. Кандидатура, представленная президентом, предварительно обсуждается в комитете СФ по конституционному законодательству. Затем этот вопрос выносится на пленарное заседание Совфеда. После обсуждения представленной кандидатуры председателя Верховного Суда РФ проводится тайное голосование с использованием электронной системы. Назначение на должность главы ВС оформляется постановлением Совета Федерации.

