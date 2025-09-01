Рейтинг@Mail.ru
Китай предложил расширить число участников проекта по лунной станции
11:26 01.09.2025 (обновлено: 11:41 01.09.2025)
Китай предложил расширить число участников проекта по лунной станции
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Китай приглашает заинтересованные страны ШОС принять участие в проекте строительства международной лунной станции, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин."Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научн-исследовательской лунной станции", - сказал Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс".Он отметил, что Китай приветствует использование всеми сторонами спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".
китай, шос, в мире, си цзиньпин
Китай, ШОС, В мире, Си Цзиньпин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Китай приглашает заинтересованные страны ШОС принять участие в проекте строительства международной лунной станции, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научн-исследовательской лунной станции", - сказал Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс".
Он отметил, что Китай приветствует использование всеми сторонами спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".
Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления на саммите ШОС
Китай ШОС В мире Си Цзиньпин
 
 
