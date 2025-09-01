https://ria.ru/20250901/shos-2038745284.html

Путин приехал на саммит ШОС

Путин приехал на саммит ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин приехал на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T05:21:00+03:00

2025-09-01T05:21:00+03:00

2025-09-01T05:27:00+03:00

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

владимир путин

китай

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038745659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b43dd44c6c3d3cc9eccd1d82bcb5155f.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". На площадку форума глава государства прибыл на автомобиле Aurus.Сегодня начинается официальная программа саммита ШОС, состоится заседание Совета глав государств.Накануне Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250831/peskov-2038691667.html

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Путина на саммит ШОС Прибытие Путина на саммит ШОС 2025-09-01T05:21 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит шос в китае в 2025 году, в мире, владимир путин, китай, шос