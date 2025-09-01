Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал на саммит ШОС
05:21 01.09.2025
Путин приехал на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". На площадку форума глава государства прибыл на автомобиле Aurus.Сегодня начинается официальная программа саммита ШОС, состоится заседание Совета глав государств.Накануне Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
Новости
Путин приехал на саммит ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". На площадку форума глава государства прибыл на автомобиле Aurus.
Сегодня начинается официальная программа саммита ШОС, состоится заседание Совета глав государств.
Накануне Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
