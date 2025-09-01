https://ria.ru/20250901/shos-2038742255.html
Бумеранг прилетел: самый жуткий кошмар для НАТО Россия умножила на два
Бумеранг прилетел: самый жуткий кошмар для НАТО Россия умножила на два - РИА Новости, 01.09.2025
Бумеранг прилетел: самый жуткий кошмар для НАТО Россия умножила на два
Громко стартовавший вчера саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине освещается в мировой прессе настолько широко и настолько подробно,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:00:00+03:00
2025-09-01T08:00:00+03:00
2025-09-01T08:15:00+03:00
аналитика
россия
китай
украина
си цзиньпин
владимир путин
нарендра моди
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038806132_0:92:1648:1019_1920x0_80_0_0_0a669968ef644c8805f34d0d1e718d4b.png
Громко стартовавший вчера саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине освещается в мировой прессе настолько широко и настолько подробно, что даже эстонцы, смело копающие оборонительные болота на границе с Россией, наизусть выучили меню торжественного приема в честь прибывших высокопоставленных лиц.Всеобщий интерес к событию неслучаен: страны — участницы саммита в совокупности представляют примерно 42% мирового населения и минимум треть мирового ВВП, а повестка мероприятия затрагивает вообще весь мир.Официальные пресс-релизы саммита энергичны и оптимистичны, а программа насыщенна до выпадения кристаллов: в рамках десятков двух-, трех- и многосторонних встреч на самом высшем уровне планируется углубить взаимное сотрудничество в разных сферах и синхронизировать общие планы на ближайшие десять лет, которые будут зафиксированы в итоговой декларации и Стратегии ШОС до 2035 года.Но на самом деле гости приехали, чтобы провести сверку часов и провести тихий "смотр сил" на фоне угрозы большой войны.В своем приветственном обращении к гостям саммита лидер Китая Си Цзиньпин сделал незамеченный многими акцент на том, что сейчас происходят "невиданные за столетие великие перемены" и поэтому нынешний саммит "призван разрабатывать планы на будущее". Это означает, что времени остается мало: лидеры ШОС и руководители приглашенных стран должны окончательно определиться, на чьей они стороне, и обозначить свою роль и функцию в будущей стратегической расстановке фигур.Цена вопроса — всего лишь судьба мира.Еще в январе 2022 года Военно-воздушная академия США подготовила для служебного пользования доклад "Подготовка к войне с Китаем — 2025-2032", где было сказано прямо и четко: "США должны проактивно готовиться к возможному военному противостоянию с Китаем в 2025-2032 годах", для чего "необходимо заранее перераспределить ресурсы ближе к театру потенциального конфликта".Очевидно, что это невозможно сделать без оголения европейского фланга НАТО, и чтобы не ожидать удара в спину, нужно было заранее ослабить и нейтрализовать главного союзника Китая — Россию: как писало в 2015 году издание The National Interest, "главный кошмар США (и НАТО) — сближение России и Китая". Началом геноцида русскоязычного населения на Донбассе Россию вынудили начать специальную военную операцию, после чего на нас было обрушено все — начиная с самых масштабных и изощренных санкций и заканчивая предоставлением Украине всей военной инфраструктуры НАТО и неограниченных поставок самого современного западного оружия.Понятно, что начало СВО было объявлено на Западе "атакой на весь цивилизованный мир" и "войной зла против добра", но время все расставляет по своим местам. В июле 2023 года Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал материал, где, видимо, по недогляду редакторов, вещи были названы своими именами: "Америка использует войну на Украине, чтобы окружить Китай"; "Америка инструментализирует войну в Украине и участие НАТО в этом конфликте как часть своих усилий по сдерживанию не только России, но и Китая"; "война на Украине — прокси-конфликт между Китаем и США".Но иезуитский план провалился.На данный момент всем очевидно, что Россия стала еще сильнее, чем была до начала конфликта, а Запад — слабее. Уже практически никто не спорит о том, каким будет окончание СВО: вопрос лишь в сроках.Именно поэтому российский президент Владимир Путин первым делом обсудил с китайским лидером перспективы переговоров с США. Нет никаких сомнений, что лидеры двух стран проведут полную синхронизацию по конфликту на Украине, который по факту является преддверием более глобального противостояния, направленного уже против как России, так и Китая.Пример России, которая не побоялась бросить вызов всему коллективному Западу, также стал мощным катализатором процессов в странах, которые ранее рассматривались США и Европой как дружественные или, как минимум, нейтральные.Первый с 2018 года визит индийского лидера Нарендры Моди в Китай стал для Запада сильнейшим ударом, а фраза Си "дракон и слон должны (теперь) объединиться" многократно усилила кошмар НАТО, не проходящий после объединения китайского дракона и русского медведя.В мае этого года на саммите Shangri-La Dialogue глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "угроза, которую представляет Китай, может быть неминуемой... Мы готовимся к войне, чтобы сдержать войну и достичь мира через силу". Почти никем на Западе не ожидавшийся разворот Индии к России и Китаю свидетельствует о том, что руководство одной из крупнейших и мощнейших стран мира свой выбор сделало.В свое время американский мозговой центр Совет по международным отношениям (CFR) сделал заключение, что "возможность того, что Соединенные Штаты окажутся одновременно вовлеченными в войну с двумя крупными ядерными державами, является вполне реальной <…> сегодняшняя ставка крайне высока и недооценивать ее нельзя".Бумеранг, брошенный Западом в сторону России, со свистом возвращается. А с ним на глазах наших противников начинает обретать плоть новый мировой порядок, контуры которого создаются прямо сейчас в Тяньцзине.
https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038558245.html
https://ria.ru/20250828/svyaz-2037936349.html
https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html
https://ria.ru/20250825/zapad-2037337669.html
россия
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038806132_14:0:1507:1120_1920x0_80_0_0_914dee149dacc96f9a2b69cbc4d70190.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, китай, украина, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, нато, шос
Аналитика, Россия, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Нарендра Моди, НАТО, ШОС
Громко стартовавший вчера саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине освещается в мировой прессе настолько широко и настолько подробно, что даже эстонцы, смело копающие оборонительные болота на границе с Россией, наизусть выучили меню торжественного приема в честь прибывших высокопоставленных лиц.
Всеобщий интерес к событию неслучаен: страны — участницы саммита в совокупности представляют примерно 42% мирового населения и минимум треть мирового ВВП, а повестка мероприятия затрагивает вообще весь мир.
Официальные пресс-релизы саммита энергичны и оптимистичны, а программа насыщенна до выпадения кристаллов: в рамках десятков двух-, трех- и многосторонних встреч на самом высшем уровне планируется углубить взаимное сотрудничество в разных сферах и синхронизировать общие планы на ближайшие десять лет, которые будут зафиксированы в итоговой декларации и Стратегии ШОС
до 2035 года.
Но на самом деле гости приехали, чтобы провести сверку часов и провести тихий "смотр сил" на фоне угрозы большой войны.
В своем приветственном обращении к гостям саммита лидер Китая Си Цзиньпин
сделал незамеченный многими акцент на том, что сейчас происходят "невиданные за столетие великие перемены" и поэтому нынешний саммит "призван разрабатывать планы на будущее". Это означает, что времени остается мало: лидеры ШОС и руководители приглашенных стран должны окончательно определиться, на чьей они стороне, и обозначить свою роль и функцию в будущей стратегической расстановке фигур.
Цена вопроса — всего лишь судьба мира.
Еще в январе 2022 года Военно-воздушная академия США
подготовила для служебного пользования доклад "Подготовка к войне с Китаем — 2025-2032", где было сказано прямо и четко: "США должны проактивно готовиться к возможному военному противостоянию с Китаем в 2025-2032 годах", для чего "необходимо заранее перераспределить ресурсы ближе к театру потенциального конфликта".
Очевидно, что это невозможно сделать без оголения европейского фланга НАТО
, и чтобы не ожидать удара в спину, нужно было заранее ослабить и нейтрализовать главного союзника Китая — Россию
: как писало в 2015 году издание The National Interest, "главный кошмар США (и НАТО) — сближение России и Китая". Началом геноцида русскоязычного населения на Донбассе
Россию вынудили начать специальную военную операцию, после чего на нас было обрушено все — начиная с самых масштабных и изощренных санкций и заканчивая предоставлением Украине
всей военной инфраструктуры НАТО и неограниченных поставок самого современного западного оружия.
Понятно, что начало СВО было объявлено на Западе "атакой на весь цивилизованный мир" и "войной зла против добра", но время все расставляет по своим местам. В июле 2023 года Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал материал, где, видимо, по недогляду редакторов, вещи были названы своими именами: "Америка использует войну на Украине, чтобы окружить Китай"; "Америка инструментализирует войну в Украине и участие НАТО в этом конфликте как часть своих усилий по сдерживанию не только России, но и Китая"; "война на Украине — прокси-конфликт между Китаем и США".
Но иезуитский план провалился.
На данный момент всем очевидно, что Россия стала еще сильнее, чем была до начала конфликта, а Запад — слабее. Уже практически никто не спорит о том, каким будет окончание СВО: вопрос лишь в сроках.
Именно поэтому российский президент Владимир Путин
первым делом обсудил с китайским лидером перспективы переговоров с США. Нет никаких сомнений, что лидеры двух стран проведут полную синхронизацию по конфликту на Украине, который по факту является преддверием более глобального противостояния, направленного уже против как России, так и Китая.
Пример России, которая не побоялась бросить вызов всему коллективному Западу, также стал мощным катализатором процессов в странах, которые ранее рассматривались США и Европой
как дружественные или, как минимум, нейтральные.
Первый с 2018 года визит индийского лидера Нарендры Моди
в Китай стал для Запада сильнейшим ударом, а фраза Си "дракон и слон должны (теперь) объединиться" многократно усилила кошмар НАТО, не проходящий после объединения китайского дракона и русского медведя.
В мае этого года на саммите Shangri-La Dialogue глава Пентагона Пит Хегсет
заявил, что "угроза, которую представляет Китай, может быть неминуемой... Мы готовимся к войне, чтобы сдержать войну и достичь мира через силу". Почти никем на Западе не ожидавшийся разворот Индии
к России и Китаю свидетельствует о том, что руководство одной из крупнейших и мощнейших стран мира свой выбор сделало.
В свое время американский мозговой центр Совет по международным отношениям (CFR) сделал заключение, что "возможность того, что Соединенные Штаты окажутся одновременно вовлеченными в войну с двумя крупными ядерными державами, является вполне реальной <…> сегодняшняя ставка крайне высока и недооценивать ее нельзя".
Бумеранг, брошенный Западом в сторону России, со свистом возвращается. А с ним на глазах наших противников начинает обретать плоть новый мировой порядок, контуры которого создаются прямо сейчас в Тяньцзине.