Бумеранг прилетел: самый жуткий кошмар для НАТО Россия умножила на два

аналитика

Громко стартовавший вчера саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине освещается в мировой прессе настолько широко и настолько подробно, что даже эстонцы, смело копающие оборонительные болота на границе с Россией, наизусть выучили меню торжественного приема в честь прибывших высокопоставленных лиц.Всеобщий интерес к событию неслучаен: страны — участницы саммита в совокупности представляют примерно 42% мирового населения и минимум треть мирового ВВП, а повестка мероприятия затрагивает вообще весь мир.Официальные пресс-релизы саммита энергичны и оптимистичны, а программа насыщенна до выпадения кристаллов: в рамках десятков двух-, трех- и многосторонних встреч на самом высшем уровне планируется углубить взаимное сотрудничество в разных сферах и синхронизировать общие планы на ближайшие десять лет, которые будут зафиксированы в итоговой декларации и Стратегии ШОС до 2035 года.Но на самом деле гости приехали, чтобы провести сверку часов и провести тихий "смотр сил" на фоне угрозы большой войны.В своем приветственном обращении к гостям саммита лидер Китая Си Цзиньпин сделал незамеченный многими акцент на том, что сейчас происходят "невиданные за столетие великие перемены" и поэтому нынешний саммит "призван разрабатывать планы на будущее". Это означает, что времени остается мало: лидеры ШОС и руководители приглашенных стран должны окончательно определиться, на чьей они стороне, и обозначить свою роль и функцию в будущей стратегической расстановке фигур.Цена вопроса — всего лишь судьба мира.Еще в январе 2022 года Военно-воздушная академия США подготовила для служебного пользования доклад "Подготовка к войне с Китаем — 2025-2032", где было сказано прямо и четко: "США должны проактивно готовиться к возможному военному противостоянию с Китаем в 2025-2032 годах", для чего "необходимо заранее перераспределить ресурсы ближе к театру потенциального конфликта".Очевидно, что это невозможно сделать без оголения европейского фланга НАТО, и чтобы не ожидать удара в спину, нужно было заранее ослабить и нейтрализовать главного союзника Китая — Россию: как писало в 2015 году издание The National Interest, "главный кошмар США (и НАТО) — сближение России и Китая". Началом геноцида русскоязычного населения на Донбассе Россию вынудили начать специальную военную операцию, после чего на нас было обрушено все — начиная с самых масштабных и изощренных санкций и заканчивая предоставлением Украине всей военной инфраструктуры НАТО и неограниченных поставок самого современного западного оружия.Понятно, что начало СВО было объявлено на Западе "атакой на весь цивилизованный мир" и "войной зла против добра", но время все расставляет по своим местам. В июле 2023 года Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал материал, где, видимо, по недогляду редакторов, вещи были названы своими именами: "Америка использует войну на Украине, чтобы окружить Китай"; "Америка инструментализирует войну в Украине и участие НАТО в этом конфликте как часть своих усилий по сдерживанию не только России, но и Китая"; "война на Украине — прокси-конфликт между Китаем и США".Но иезуитский план провалился.На данный момент всем очевидно, что Россия стала еще сильнее, чем была до начала конфликта, а Запад — слабее. Уже практически никто не спорит о том, каким будет окончание СВО: вопрос лишь в сроках.Именно поэтому российский президент Владимир Путин первым делом обсудил с китайским лидером перспективы переговоров с США. Нет никаких сомнений, что лидеры двух стран проведут полную синхронизацию по конфликту на Украине, который по факту является преддверием более глобального противостояния, направленного уже против как России, так и Китая.Пример России, которая не побоялась бросить вызов всему коллективному Западу, также стал мощным катализатором процессов в странах, которые ранее рассматривались США и Европой как дружественные или, как минимум, нейтральные.Первый с 2018 года визит индийского лидера Нарендры Моди в Китай стал для Запада сильнейшим ударом, а фраза Си "дракон и слон должны (теперь) объединиться" многократно усилила кошмар НАТО, не проходящий после объединения китайского дракона и русского медведя.В мае этого года на саммите Shangri-La Dialogue глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "угроза, которую представляет Китай, может быть неминуемой... Мы готовимся к войне, чтобы сдержать войну и достичь мира через силу". Почти никем на Западе не ожидавшийся разворот Индии к России и Китаю свидетельствует о том, что руководство одной из крупнейших и мощнейших стран мира свой выбор сделало.В свое время американский мозговой центр Совет по международным отношениям (CFR) сделал заключение, что "возможность того, что Соединенные Штаты окажутся одновременно вовлеченными в войну с двумя крупными ядерными державами, является вполне реальной <…> сегодняшняя ставка крайне высока и недооценивать ее нельзя".Бумеранг, брошенный Западом в сторону России, со свистом возвращается. А с ним на глазах наших противников начинает обретать плоть новый мировой порядок, контуры которого создаются прямо сейчас в Тяньцзине.

