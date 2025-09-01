https://ria.ru/20250901/shkoly-2038809308.html
Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна
Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна - РИА Новости, 01.09.2025
Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна
Школьные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в России с церемонией поднятия флага и исполнением гимна страны, также у учеников запланирован урок "Разговоры... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01
2025-09-01T11:41:00+03:00
2025-09-01T11:44:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в России с церемонией поднятия флага и исполнением гимна страны, также у учеников запланирован урок "Разговоры о важном" на тему "Зачем человеку учиться?". Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в своем поздравлении с Днем знаний сообщил, что около 18 миллионов детей пошли в этом учебном году в школы. "Для многих из них этот день станет вдвойне волнующим: более шестисот пятидесяти обновленных после ремонта и сорок три новые современные школы распахнут свои двери в разных регионах", - сказал министр, слова которого приводит его пресс-служба. Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что школьные линейки могут пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице — решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Предусмотрены также церемония поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна.
