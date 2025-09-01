https://ria.ru/20250901/shkoly-2038809308.html

Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна

Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна - РИА Новости, 01.09.2025

Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна

Школьные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в России с церемонией поднятия флага и исполнением гимна страны, также у учеников запланирован урок "Разговоры... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T11:41:00+03:00

2025-09-01T11:41:00+03:00

2025-09-01T11:44:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

образование - общество

день знаний — 2025

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133197_0:49:2879:1668_1920x0_80_0_0_6ff9505f3ff306c7e114ae574704f37d.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в России с церемонией поднятия флага и исполнением гимна страны, также у учеников запланирован урок "Разговоры о важном" на тему "Зачем человеку учиться?". Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в своем поздравлении с Днем знаний сообщил, что около 18 миллионов детей пошли в этом учебном году в школы. "Для многих из них этот день станет вдвойне волнующим: более шестисот пятидесяти обновленных после ремонта и сорок три новые современные школы распахнут свои двери в разных регионах", - сказал министр, слова которого приводит его пресс-служба. Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что школьные линейки могут пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице — решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Предусмотрены также церемония поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна.

https://ria.ru/20250830/den_znaniy-1969765056.html

https://ria.ru/20250901/rossiya-2038689692.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, день знаний — 2025, социальный навигатор, сн_образование