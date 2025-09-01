https://ria.ru/20250901/samolet-2038912183.html
Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою в навигации самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. "А сегодня утром Урсула обожгла язык, когда пила слишком горячий кофе: еще один удар со стороны русских!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, высмеивая обвинения в адрес Москвы.
