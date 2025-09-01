https://ria.ru/20250901/samolet-2038912183.html

Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК

Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК - РИА Новости, 01.09.2025

Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою в навигации самолета, на котором летела глава... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T17:34:00+03:00

2025-09-01T17:34:00+03:00

2025-09-01T17:34:00+03:00

в мире

россия

пловдив

москва

флориан филиппо

урсула фон дер ляйен

анна-каиса итконен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c9c5ab4a27ac0a294f2ab65b4639f93.jpg

ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою в навигации самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. "А сегодня утром Урсула обожгла язык, когда пила слишком горячий кофе: еще один удар со стороны русских!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, высмеивая обвинения в адрес Москвы.

https://ria.ru/20250901/filippo-2038801373.html

россия

пловдив

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, пловдив, москва, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, анна-каиса итконен, еврокомиссия, патриот, франция