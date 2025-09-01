Рейтинг@Mail.ru
Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/samolet-2038912183.html
Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК
Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК - РИА Новости, 01.09.2025
Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою в навигации самолета, на котором летела глава... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:34:00+03:00
2025-09-01T17:34:00+03:00
в мире
россия
пловдив
москва
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
анна-каиса итконен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c9c5ab4a27ac0a294f2ab65b4639f93.jpg
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою в навигации самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. "А сегодня утром Урсула обожгла язык, когда пила слишком горячий кофе: еще один удар со стороны русских!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, высмеивая обвинения в адрес Москвы.
https://ria.ru/20250901/filippo-2038801373.html
россия
пловдив
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_59d981e316a0c2ab8458d07f721f95d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пловдив, москва, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, анна-каиса итконен, еврокомиссия, патриот, франция
В мире, Россия, Пловдив, Москва, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, Патриот, Франция
Во Франции высмеяли слова о причастности России к сбою в самолете главы ЕК

Филиппо высмеял слова о причастности РФ к сбою с GPS в самолете фон дер Ляйен

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою в навигации самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
"А сегодня утром Урсула обожгла язык, когда пила слишком горячий кофе: еще один удар со стороны русских!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, высмеивая обвинения в адрес Москвы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
11:05
 
В миреРоссияПловдивМоскваФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенАнна-Каиса ИтконенЕврокомиссияПатриотФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала