Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства

Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства

В Китае завершился крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию,... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. В Китае завершился крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, а президент России Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних встреч. Ключевые события — в материале РИА Новости.Тяньцзиньская декларацияЧлены ШОС согласовали дальнейшие шаги по развитию организации, а также высказали мнение о международной ситуации:Основные положения:Предложение Си ЦзиньпинаПредседатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления.Предложение состоит из пяти пунктов:"Мы должны отстаивать концепцию глобального управления, основанную на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, укреплять единство и сотрудничество, противостоять политике односторонних действий, твердо отстаивать статус и авторитет ООН, а также эффективно реализовывать незаменимую и важную роль организации в глобальном управлении".Выступление ПутинаПрезидент Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс".Ключевые заявления:"ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности".Двусторонние встречиПутин провел серию встреч с руководством стран-партнеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире.Во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, страны тесно координируют усилия на международной арене.Как рассказал Моди, политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Он назвал состоявшуюся встречу отличной.На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом российский лидер подчеркнул дружеские отношения и особый характер многоплановых связей двух стран. Политики обсудили рост взаимного товарооборота, вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана и международную повестку.Во время переговоров с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем Путин отметил, что выполняются все поставленные задачи по развитию отношений между Москвой и Ханоем. Он позитивно оценил развитие экономического сотрудничества между странами.Также прошла встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На ней Путин подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес, включая экономику. Политики обсудили подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит в Таджикистан.Во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. Путин подчеркнул, что доволен темпом развития торговли двух стран. Он также добавил, что Россия рассматривает Турцию как надежного, проверенного временем партнера и в двусторонних делах, и на международной арене.На переговорах с премьером Непала Шарма Оли Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения двустороннего сотрудничества по разным направлениям.

