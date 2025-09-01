Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. В Китае завершился крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, а президент России Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних встреч. Ключевые события — в материале РИА Новости.
Тяньцзиньская декларация
Члены ШОС согласовали дальнейшие шаги по развитию организации, а также высказали мнение о международной ситуации:
Основные положения:
- Геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности обостряются в мире, в том числе в регионе ШОС. Участники организации выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера.
- ШОС осудила удары Израиля и США по Ирану, а также действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Обеспечение мира на Ближнем Востоке возможно благодаря справедливому урегулированию палестинского вопроса.
- Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем. В основе устойчивого развития международных отношений лежат принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы.
- Участники организации выступили против милитаризации космоса и сферы информационно-коммуникационных технологий.
- Необходимо беречь историческую память о Второй мировой войне. Члены организации осудили попытки реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида.
- Согласована стратегия развития организации до 2035 года, принято решение об учреждении Банка развития ШОС.
- Одобрено соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотическом центре, утверждена дорожная карта по развитию энергетического взаимодействия до 2030-го.
- Организация объединила статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в статус "партнер ШОС", его получил Лаос.
- Государства-члены продолжат совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
- В декларации отмечена приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства.
Предложение Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления.
Предложение состоит из пяти пунктов:
- При создании более справедливой и рациональной системы глобального управления необходимо строго придерживаться суверенного равенства. Все страны, независимо от размера, мощи и благосостояния, должны иметь равные возможности участвовать, принимать решения и получать выгоды в новой международной системе.
- Следует строго придерживаться верховенства международного права и обеспечивать его равное применение. Также необходимо избегать двойных стандартов и не допускать, чтобы малочисленные страны навязывали другим свои "домашние порядки".
- Государства должны придерживаться принципа многосторонности.
"Мы должны отстаивать концепцию глобального управления, основанную на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, укреплять единство и сотрудничество, противостоять политике односторонних действий, твердо отстаивать статус и авторитет ООН, а также эффективно реализовывать незаменимую и важную роль организации в глобальном управлении".
- Необходимо отстаивать подход, ориентированный на людей, следует реформировать и совершенствовать систему глобального управления так, чтобы обеспечить участие в нем народов всех стран. Нужно более эффективно противостоять общим вызовам, лучше преодолевать разрыв в развитии между Севером и Югом и эффективнее защищать общие интересы всех стран.
- Требуется сосредоточиться на развитии, ориентированном на действия, придерживаться систематического планирования и поступательного развития
Выступление Путина
Президент Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс".
Ключевые заявления:
- Все больше стран хотят сотрудничать с ШОС, в мире растет интерес к организации. Около десяти государств подали заявки для взаимодействия в разных форматах.
- Объединение может стать лидером по созданию более справедливой системы глобального управления.
"ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН. Была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности".
- Москва поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению, заинтересована в конкретном рассмотрении предложения.
- Совокупный ВВП участников Шанхайской организации сотрудничества растет выше мировых темпов, несмотря на трудности в глобальной экономике. В прошлом году он вырос более чем на пять процентов, промышленное производство — на 4,6%.
Двусторонние встречи
Путин провел серию встреч с руководством стран-партнеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире.
Во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, страны тесно координируют усилия на международной арене.
Как рассказал Моди, политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Он назвал состоявшуюся встречу отличной.
На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом российский лидер подчеркнул дружеские отношения и особый характер многоплановых связей двух стран. Политики обсудили рост взаимного товарооборота, вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана и международную повестку.
Также прошла встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На ней Путин подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес, включая экономику. Политики обсудили подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит в Таджикистан.
Во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. Путин подчеркнул, что доволен темпом развития торговли двух стран. Он также добавил, что Россия рассматривает Турцию как надежного, проверенного временем партнера и в двусторонних делах, и на международной арене.
На переговорах с премьером Непала Шарма Оли Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения двустороннего сотрудничества по разным направлениям.