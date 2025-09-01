https://ria.ru/20250901/rossiya-2038914232.html

Ушаков прокомментировал слухи о повышении уровня делегаций России и Украины

Сообщения, транслируемые сейчас в прессе по поводу идеи повышения уровня делегаций России и Украины на переговорах, не совсем соответствуют тому, о чем говорили РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сообщения, транслируемые сейчас в прессе по поводу идеи повышения уровня делегаций России и Украины на переговорах, не совсем соответствуют тому, о чем говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Эта идея обсуждалась в ходе телефонного разговора (Путина и Трампа - ред.), затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже. Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя идею повышения уровня российской и украинской делегаций. На просьбу уточнить, есть ли уже такие конкретные предложения, он ответил: "нет, пока то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем мы договаривались там". "Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", - добавил помощник президента РФ. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

