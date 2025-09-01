https://ria.ru/20250901/rossiya-2038908861.html
Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков
Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.09.2025
Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков
Россия и США продолжают работать в контактах с другими лидерами, учитывая достигнутые в Анкоридже понимания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:22:00+03:00
2025-09-01T17:22:00+03:00
2025-09-01T17:22:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_316d3c816c2622f66cd0dbeb272342e6.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и США продолжают работать в контактах с другими лидерами, учитывая достигнутые в Анкоридже понимания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность (достигнутую в Анкоридже - ред.), продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250901/ushakov-2038908267.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_0034e4c13dfea3690ffe2c32bd9abd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков
Ушаков: Россия и США продолжают работать с лидерами других стран после саммита