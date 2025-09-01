Рейтинг@Mail.ru
Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 01.09.2025
17:22 01.09.2025
Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и США продолжают работать в контактах с другими лидерами, учитывая достигнутые в Анкоридже понимания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность (достигнутую в Анкоридже - ред.), продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
в мире, россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и США продолжают работать в контактах с другими лидерами, учитывая достигнутые в Анкоридже понимания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность (достигнутую в Анкоридже - ред.), продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске
В миреРоссияСШАЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
