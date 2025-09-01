Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков

https://ria.ru/20250901/rossiya-2038908861.html

Россия и США продолжают работать в контактах с другими лидерами, учитывая достигнутые в Анкоридже понимания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и США продолжают работать в контактах с другими лидерами, учитывая достигнутые в Анкоридже понимания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность (достигнутую в Анкоридже - ред.), продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

