Рахмон рассказал, что хочет обсудить с Путиным - РИА Новости, 01.09.2025
16:05 01.09.2025 (обновлено: 16:16 01.09.2025)
Рахмон рассказал, что хочет обсудить с Путиным
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит. "Я хотел коротко с вами обсудить некоторые нюансы и вопросы по подготовке трех очень крупных мероприятий, которые в скором времени должны пройти в Душанбе. Это, во-первых, саммит "Центральная Азия - Россия", самая главная повестка – это саммит СНГ, ну и госвизит" , - сказал Рахмон в ходе встречи с Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия планирует провести в октябре в Таджикистане на полях саммита СНГ вторую встречу в верхах в формате Россия плюс Центральная Азия.
в мире, россия, таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, владимир путин, снг, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Таджикистан, Душанбе, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит.
"Я хотел коротко с вами обсудить некоторые нюансы и вопросы по подготовке трех очень крупных мероприятий, которые в скором времени должны пройти в Душанбе. Это, во-первых, саммит "Центральная Азия - Россия", самая главная повестка – это саммит СНГ, ну и госвизит" , - сказал Рахмон в ходе встречи с Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия планирует провести в октябре в Таджикистане на полях саммита СНГ вторую встречу в верхах в формате Россия плюс Центральная Азия.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
9 мая, 07:45
 
В миреРоссияТаджикистанДушанбеЭмомали РахмонВладимир ПутинСНГШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
