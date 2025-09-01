https://ria.ru/20250901/rahmon-2038889872.html
Рахмон рассказал, что хочет обсудить с Путиным
Рахмон рассказал, что хочет обсудить с Путиным
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит. "Я хотел коротко с вами обсудить некоторые нюансы и вопросы по подготовке трех очень крупных мероприятий, которые в скором времени должны пройти в Душанбе. Это, во-первых, саммит "Центральная Азия - Россия", самая главная повестка – это саммит СНГ, ну и госвизит" , - сказал Рахмон в ходе встречи с Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия планирует провести в октябре в Таджикистане на полях саммита СНГ вторую встречу в верхах в формате Россия плюс Центральная Азия.
