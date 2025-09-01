https://ria.ru/20250901/putin-2038948451.html
Путин отправился в Пекин
Путин отправился в Пекин - РИА Новости, 01.09.2025
Путин отправился в Пекин
Президент России Владимир Путин отправился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится его рабочая программа в рамках четырехдневного визита в Китай. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:58:00+03:00
2025-09-01T20:58:00+03:00
2025-09-01T20:58:00+03:00
в мире
россия
пекин
китай
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038895266_225:455:3056:2048_1920x0_80_0_0_c4bbb633d76715a908f9452f99f33890.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится его рабочая программа в рамках четырехдневного визита в Китай. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мероприятия, предусмотренные в рабочей программе Путина в китайском Тяньцзине, завершились. Кортеж российского президент отправился в китайскую столицу из Тяньцзиня, где Путин ранее принял участие в саммите ШОС и провел ряд двусторонних встреч, соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале журналист "России-1" Павел Зарубин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин отправится в Пекин на автомобиле. В Пекине 2 сентября у российского лидера запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая. Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и продолжит марафон двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России 3 сентября будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250901/shos-2038931564.html
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038936668.html
россия
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038895266_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_7805288e6785526440074b80ef90ff16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пекин, китай, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Пекин, Китай, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году