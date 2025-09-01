https://ria.ru/20250901/putin-2038948451.html

Путин отправился в Пекин

Путин отправился в Пекин - РИА Новости, 01.09.2025

Путин отправился в Пекин

Президент России Владимир Путин отправился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится его рабочая программа в рамках четырехдневного визита в Китай. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T20:58:00+03:00

2025-09-01T20:58:00+03:00

2025-09-01T20:58:00+03:00

в мире

россия

пекин

китай

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038895266_225:455:3056:2048_1920x0_80_0_0_c4bbb633d76715a908f9452f99f33890.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится его рабочая программа в рамках четырехдневного визита в Китай. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мероприятия, предусмотренные в рабочей программе Путина в китайском Тяньцзине, завершились. Кортеж российского президент отправился в китайскую столицу из Тяньцзиня, где Путин ранее принял участие в саммите ШОС и провел ряд двусторонних встреч, соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале журналист "России-1" Павел Зарубин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин отправится в Пекин на автомобиле. В Пекине 2 сентября у российского лидера запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая. Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и продолжит марафон двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России 3 сентября будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250901/shos-2038931564.html

https://ria.ru/20250901/ukraina-2038936668.html

россия

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, пекин, китай, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году