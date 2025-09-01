https://ria.ru/20250901/putin-2038884597.html

Путин заявил о подготовке к мероприятиям на высшем уровне в Таджикистане

2025-09-01T16:00:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о подготовке к мероприятиям на высшем уровне, которые в 2025 году состоятся в Таджикистане. Путин в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "В этом году у нас много личных контактов, сегодня это происходит, и потом ряд мероприятий в Таджикистане. К участию в этих мероприятиях мы тоже готовимся", - сказал Путин на встрече. Лидер Таджикистана уточнил, что в скором времени в Душанбе состоятся саммит Центральная Азия и Россия, саммит СНГ, а также ожидается государственный визит президента РФ. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

