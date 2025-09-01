Рейтинг@Mail.ru
Путину было о чем поговорить с Моди и Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 01.09.2025 (обновлено: 15:16 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038863200.html
Путину было о чем поговорить с Моди и Эрдоганом, заявил Песков
Путину было о чем поговорить с Моди и Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2025
Путину было о чем поговорить с Моди и Эрдоганом, заявил Песков
Лидерам России, Индии и Турции было о чем поговорить "на полях" саммита ШОС в Китае, в том числе о крупнейших проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:03:00+03:00
2025-09-01T15:16:00+03:00
россия
индия
турция
в мире
владимир путин
дмитрий песков
нарендра моди
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038821525_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_84806f59359a3ae0e8319f50896e9782.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Лидерам России, Индии и Турции было о чем поговорить "на полях" саммита ШОС в Китае, в том числе о крупнейших проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита ШОС."Было о чем поговорить. Крупнейшие проекты, которые касаются не только двух стран, но и целый регион", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя встречу Путина с лидерами Турции и Индии.
https://ria.ru/20250901/putin-2038823280.html
россия
индия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038821525_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1e9a30719a5d54d2a5672ad557fd6367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, турция, в мире, владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Индия, Турция, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путину было о чем поговорить с Моди и Эрдоганом, заявил Песков

Песков: Путин обсудил с Моди и Эрдоганом крупнейшие проекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Лидерам России, Индии и Турции было о чем поговорить "на полях" саммита ШОС в Китае, в том числе о крупнейших проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита ШОС.
"Было о чем поговорить. Крупнейшие проекты, которые касаются не только двух стран, но и целый регион", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя встречу Путина с лидерами Турции и Индии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин рассказал о заявках стран на подключение к работе с ШОС
12:17
 
РоссияИндияТурцияВ миреВладимир ПутинДмитрий ПесковНарендра МодиШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала