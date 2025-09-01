https://ria.ru/20250901/putin-2038863200.html
Путину было о чем поговорить с Моди и Эрдоганом, заявил Песков
Путину было о чем поговорить с Моди и Эрдоганом, заявил Песков
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Лидерам России, Индии и Турции было о чем поговорить "на полях" саммита ШОС в Китае, в том числе о крупнейших проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита ШОС."Было о чем поговорить. Крупнейшие проекты, которые касаются не только двух стран, но и целый регион", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя встречу Путина с лидерами Турции и Индии.
