Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил удовлетворение динамикой торгового сотрудничества с Турцией - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/putin-2038802738.html
Путин выразил удовлетворение динамикой торгового сотрудничества с Турцией
Путин выразил удовлетворение динамикой торгового сотрудничества с Турцией - РИА Новости, 01.09.2025
Путин выразил удовлетворение динамикой торгового сотрудничества с Турцией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:13:00+03:00
2025-09-01T11:13:00+03:00
россия
турция
китай
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
голубой поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795785_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_2204825bc80f4ef3d15dcec27f5abcef.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. "Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем товарооборота вырос на 6,6%, а в первом полугодии нынешнего года увеличился и еще почти на 3%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае. Он подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе. "Это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей", - сказал он. Говоря об экономике, российский лидер отметил, что активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось в Москве в конце июня. "На взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас в России в машиностроении, металлургии, деревообработке", - перечислил президент РФ.
https://ria.ru/20250901/delegaty--2038802426.html
https://ria.ru/20250901/erdogan-2038798315.html
россия
турция
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795785_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_94a7ba14823c99752a1db04a2a8a6d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, китай, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", голубой поток, турецкий поток, в мире
Россия, Турция, Китай, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", Голубой поток, Турецкий поток, В мире
Путин выразил удовлетворение динамикой торгового сотрудничества с Турцией

Путин заявил о росте товарооборота России и Турции на 3%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%.
"Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем товарооборота вырос на 6,6%, а в первом полугодии нынешнего года увеличился и еще почти на 3%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае.
Российская и турецкая делегации перед встречей Путина и Эрдогана - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Делегаты России и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана
11:09
Он подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе.
"Это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей", - сказал он.
Говоря об экономике, российский лидер отметил, что активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось в Москве в конце июня.
"На взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас в России в машиностроении, металлургии, деревообработке", - перечислил президент РФ.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку
10:54
 
РоссияТурцияКитайВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"Голубой потокТурецкий потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала