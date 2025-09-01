Путин выразил удовлетворение динамикой торгового сотрудничества с Турцией

https://ria.ru/20250901/putin-2038802738.html

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. "Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году объем товарооборота вырос на 6,6%, а в первом полугодии нынешнего года увеличился и еще почти на 3%", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае. Он подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе. "Это полностью соответствует принципам добрососедства, традиционно дружественному характеру российско-турецких связей", - сказал он. Говоря об экономике, российский лидер отметил, что активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось в Москве в конце июня. "На взаимной основе осуществляются масштабные инвестиции. Российские компании реализуют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкие фирмы широко представлены у нас в России в машиностроении, металлургии, деревообработке", - перечислил президент РФ.

