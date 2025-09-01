Рейтинг@Mail.ru
Путин: Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании - РИА Новости, 01.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 01.09.2025 (обновлено: 11:00 01.09.2025)
Путин: Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании
Путин: Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании
Путин: Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании, соответствующее заявление он сделал... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
специальная военная операция на украине
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании, соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого (2025 - ред.) года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере", - сказал Путин."Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - добавил российский лидер.
в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин: Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании

Путин: Турция продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта на Украине

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании, соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого (2025 - ред.) года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере", - сказал Путин.
"Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - добавил российский лидер.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Межгосударственные отношения России и Турции
30 августа, 20:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
