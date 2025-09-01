https://ria.ru/20250901/putin-2038792921.html
Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:31:00+03:00
2025-09-01T10:31:00+03:00
2025-09-01T11:02:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
китай
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038796316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c702e2c7635aeab18d5f1a237716e9c0.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что Путин и Эрдоган в рамках встречи обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.
https://ria.ru/20250831/vstrecha-2038648069.html
украина
ближний восток
китай
Беседа Путина с Эрдоганом
Беседа Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
2025-09-01T10:31
true
PT0M58S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038796316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6f49e3ecba31fd193b5e02d7c5602b1.jpg
Российская и турецкая делегации перед встречей Путина и Эрдогана
Российская и турецкая делегации перед встречей Путина и Эрдогана.
2025-09-01T10:31
true
PT0M17S
В мире, Украина, Ближний Восток, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
