Рейтинг@Mail.ru
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 01.09.2025 (обновлено: 05:43 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038747267.html
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди - РИА Новости, 01.09.2025
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди
Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита ШОС в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T05:39:00+03:00
2025-09-01T05:43:00+03:00
си цзиньпин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
владимир путин
в мире
нарендра моди
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038747402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbd9fdb1d503b93af5c138134f946574.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита ШОС в Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Международный конгрессно-выставочный центр "Мэйцзян".Путин сначала кратко побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседания саммита, взявшись за руки. Затем к президенту России и премьеру Индии присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
https://ria.ru/20250901/putin-2038745093.html
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин, Моди и Си Цзиньпин перед началом саммита ШОС
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-01T05:39
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038747402_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34e881eb22564557bbc540441e76b8aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин, в мире, нарендра моди, россия, индия, китай
Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Владимир Путин, В мире, Нарендра Моди, Россия, Индия, Китай
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди

Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед заседанием саммита ШОС

Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита ШОС в Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Международный конгрессно-выставочный центр "Мэйцзян".
Прибытие Путина на саммит ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин приехал на саммит ШОС
05:21
Путин сначала кратко побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседания саммита, взявшись за руки. Затем к президенту России и премьеру Индии присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
Вчера, 00:00
 
Си ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуВладимир ПутинВ миреНарендра МодиРоссияИндияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала