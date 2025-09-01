https://ria.ru/20250901/putin-2038747267.html
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди
Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита ШОС в... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита ШОС в Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Международный конгрессно-выставочный центр "Мэйцзян".Путин сначала кратко побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседания саммита, взявшись за руки. Затем к президенту России и премьеру Индии присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
