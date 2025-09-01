https://ria.ru/20250901/putin-2038745093.html

Путин приехал на саммит ШОС

Путин приехал на саммит ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин приехал на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T05:21:00+03:00

2025-09-01T05:21:00+03:00

2025-09-01T05:52:00+03:00

шос

в мире

саммит шос в китае в 2025 году

си цзиньпин

китай

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038745659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b43dd44c6c3d3cc9eccd1d82bcb5155f.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". На площадку форума глава государства прибыл на автомобиле Aurus.В понедельник начинается официальная программа саммита ШОС, состоится заседание Совета глав государств.Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС.

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Путина на саммит ШОС Прибытие Путина на саммит ШОС 2025-09-01T05:21 true PT0M14S

Кадры совместного фотографирования глав государств-членов ШОС перед началом саммита Кремль публикует кадры совместного фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом саммита. 2025-09-01T05:21 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, си цзиньпин, китай, владимир путин