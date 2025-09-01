https://ria.ru/20250901/putin-2038745093.html
Путин приехал на саммит ШОС
Путин приехал на саммит ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин приехал на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T05:21:00+03:00
2025-09-01T05:21:00+03:00
2025-09-01T05:52:00+03:00
шос
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
си цзиньпин
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038745659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b43dd44c6c3d3cc9eccd1d82bcb5155f.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". На площадку форума глава государства прибыл на автомобиле Aurus.В понедельник начинается официальная программа саммита ШОС, состоится заседание Совета глав государств.Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прибытие Путина на саммит ШОС
Прибытие Путина на саммит ШОС
2025-09-01T05:21
true
PT0M14S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038745659_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb76b6602b283403417dcb54a6bcd84d.jpg
Кадры совместного фотографирования глав государств-членов ШОС перед началом саммита
Кремль публикует кадры совместного фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом саммита.
2025-09-01T05:21
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, си цзиньпин, китай, владимир путин
ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин
Путин приехал на саммит ШОС
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине