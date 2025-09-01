https://ria.ru/20250901/pushkov-2038955089.html
Пушков считает, что Запад не помешает формированию новой силы в лице ШОС
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны Запада не могут помешать формированию нового центра силы и влияния в лице ШОС, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Можно с уверенностью сказать, что происходящее в Пекине категорически не нравится Западу. Трамп хотел раздробить страны БРИКС и ШОС, но получил обратный эффект. Европа также не может помешать формированию нового центра силы и влияния в лице ШОС", - написал Пушков в своем Telegram-канале. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в среду Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
