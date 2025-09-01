Рейтинг@Mail.ru
Пушков считает, что Запад не помешает формированию новой силы в лице ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
22:07 01.09.2025
Пушков считает, что Запад не помешает формированию новой силы в лице ШОС
Пушков считает, что Запад не помешает формированию новой силы в лице ШОС
Пушков считает, что Запад не помешает формированию новой силы в лице ШОС
Страны Запада не могут помешать формированию нового центра силы и влияния в лице ШОС, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
пекин
европа
алексей пушков
шос
совет федерации рф
брикс
в мире, пекин, европа, алексей пушков, шос, совет федерации рф, брикс
В мире, Пекин, Европа, Алексей Пушков, ШОС, Совет Федерации РФ, БРИКС
Пушков считает, что Запад не помешает формированию новой силы в лице ШОС

Пушков: Запад не может помешать формированию нового центра силы в лице ШОС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны Запада не могут помешать формированию нового центра силы и влияния в лице ШОС, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Можно с уверенностью сказать, что происходящее в Пекине категорически не нравится Западу. Трамп хотел раздробить страны БРИКС и ШОС, но получил обратный эффект. Европа также не может помешать формированию нового центра силы и влияния в лице ШОС", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в среду Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
Вчера, 18:53
 
