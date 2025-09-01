Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал реакцию Запада на рукопожатия Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 01.09.2025 (обновлено: 15:57 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/peskov-2038867033.html
Песков прокомментировал реакцию Запада на рукопожатия Путина на саммите ШОС
Песков прокомментировал реакцию Запада на рукопожатия Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Песков прокомментировал реакцию Запада на рукопожатия Путина на саммите ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на рукопожатие лидеров России, Китая и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:20:00+03:00
2025-09-01T15:57:00+03:00
в мире
россия
китай
индия
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на рукопожатие лидеров России, Китая и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, заявил, что нужно отходить от подхода "как это видится на Западе". "Нам нужно отходить уничижительного подхода, как это видится с Запада. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они (представители Запада - ред.) сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку", - сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Песков отметил, что сначала были выложены старые кадры, после чего уже были опубликованы актуальные кадры. "Сейчас уже вышла настоящего", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015728896.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, индия, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Китай, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Песков прокомментировал реакцию Запада на рукопожатия Путина на саммите ШОС

Песков заявил о необходимости отходить от уничижительного подхода Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на рукопожатие лидеров России, Китая и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, заявил, что нужно отходить от подхода "как это видится на Западе".
"Нам нужно отходить уничижительного подхода, как это видится с Запада. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они (представители Запада - ред.) сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку", - сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Песков отметил, что сначала были выложены старые кадры, после чего уже были опубликованы актуальные кадры. "Сейчас уже вышла настоящего", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина
8 мая, 07:03
 
В миреРоссияКитайИндияДмитрий ПесковВладимир ПутинСи ЦзиньпинНарендра МодиСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала