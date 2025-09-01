https://ria.ru/20250901/peskov-2038867033.html
Песков прокомментировал реакцию Запада на рукопожатия Путина на саммите ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на рукопожатие лидеров России, Китая и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, заявил, что нужно отходить от подхода "как это видится на Западе". "Нам нужно отходить уничижительного подхода, как это видится с Запада. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они (представители Запада - ред.) сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку", - сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Песков отметил, что сначала были выложены старые кадры, после чего уже были опубликованы актуальные кадры. "Сейчас уже вышла настоящего", - подчеркнул он.
