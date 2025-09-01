Рейтинг@Mail.ru
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 01.09.2025
06:53 01.09.2025
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин считает, что Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих переговорах на высшем уровне по украинскому... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T06:53:00+03:00
2025-09-01T06:53:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
КУРСК, 1 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин считает, что Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих переговорах на высшем уровне по украинскому вопросу, об этом он сообщил РИА Новости. Ранее Степашин, комментируя предстоящие переговоры лидеров РФ и США на Аляске, заявил РИА Новости, что, в отличие от Зеленского, Россия, США и украинский народ хотят мира. "Насчет ближайшего времени надо спросить у лидеров, на самом деле. У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский. Вот это у меня большие сомнения", - ответил Степашин на вопрос о том, возможно ли повторение встречи лидеров РФ и США в ближайшее время. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Трамп также заявлял о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отмечал в пятницу, что российский лидер не исключает проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. При этом, по словам Пескова, пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
КУРСК, 1 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин считает, что Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих переговорах на высшем уровне по украинскому вопросу, об этом он сообщил РИА Новости.
Ранее Степашин, комментируя предстоящие переговоры лидеров РФ и США на Аляске, заявил РИА Новости, что, в отличие от Зеленского, Россия, США и украинский народ хотят мира.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
США хотят устроить технические переговоры России и Украины, пишут СМИ
29 августа, 15:02
"Насчет ближайшего времени надо спросить у лидеров, на самом деле. У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский. Вот это у меня большие сомнения", - ответил Степашин на вопрос о том, возможно ли повторение встречи лидеров РФ и США в ближайшее время.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Трамп также заявлял о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отмечал в пятницу, что российский лидер не исключает проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. При этом, по словам Пескова, пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
26 августа, 22:53
 
