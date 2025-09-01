Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде открыли парк с копиями памятников, снесенных в Европе
20:08 01.09.2025 (обновлено: 20:34 01.09.2025)
В Калининграде открыли парк с копиями памятников, снесенных в Европе
В Калининграде открыли парк с копиями памятников, снесенных в Европе
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Парк "Спасенная Европа", в котором размещены миниатюрные копии снесенных за последние годы в европейских странах памятников советским воинам-освободителям, открылся в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Парк "Спасенная Европа" – уникальный проект Национального центра исторической памяти, предусматривающий воссоздание копий памятников советским воинам и полководцам – освободителям Европы. Он расположился на территории парка Победы в Калининграде. В основе архитектуры лежит карта освобожденной Восточной Европы, где размещены макеты семи памятников, которые были снесены с наибольшим резонансом и варварством. Это памятник маршалу Советского Союза Коневу в Праге (снесен в апреле 2020 года), Памятник советско-польскому братству по оружию в Варшаве (снесен в ноябре 2011 году), памятник генералу Ватутину в Киеве (снесен в 2023 году), монумент воинам Советской Армии - освободителям в Риге (снесен в 2022 году), памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде (снесен в 2022 году), монумент воинам-освободителям в Тарту (снесен в 2022 году), памятник Советской Армии в Софии (снесен в 2023 году). Участие в церемонии открытия приняли руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. А также дочь маршала Конева Наталья Конева, его внучка Дарья Бажанова и внук генерала Ватутина Александр Ватутин. "Первого сентября 1939 года началась самая кровопролития война. Сегодня обращаясь к этой дате, мы прежде всего видим в ней назидательный урок. Урок того, как попустительство и заигрывание с агрессором, как решение собственных геополитических задач отдельными странами в ущерб миропорядку приводят к мировой трагедии. Точно так же, как и урок, что перед злом нацизма и страны и народы объединяются ", - сказала Малышева. По ее словам, Калининград выбран не случайно поскольку эта земля тоже полита кровью мирных жителей, которые стали жертвами геноцида. Со стороны нацистов и их пособников. Все последние годы масштаб сноса памятников, поставленных в послевоенный период в знак благодарности Красной Армии за освобождение стран Восточной Европы, резко увеличился, активизировалась работа по фальсификации исторической правды. Целый ряд монументальных свидетельств навсегда утрачены, поэтому парк будет пополняться. Осенью на сайте Национального центра исторической памяти при президенте РФ будет размещен одноименный спецпроект, на котором будут размещены 3D–модели памятников, размещенных в парке "Спасенная Европа" в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Парк "Спасенная Европа", в котором размещены миниатюрные копии снесенных за последние годы в европейских странах памятников советским воинам-освободителям, открылся в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Парк "Спасенная Европа" – уникальный проект Национального центра исторической памяти, предусматривающий воссоздание копий памятников советским воинам и полководцам – освободителям Европы. Он расположился на территории парка Победы в Калининграде.
В основе архитектуры лежит карта освобожденной Восточной Европы, где размещены макеты семи памятников, которые были снесены с наибольшим резонансом и варварством. Это памятник маршалу Советского Союза Коневу в Праге (снесен в апреле 2020 года), Памятник советско-польскому братству по оружию в Варшаве (снесен в ноябре 2011 году), памятник генералу Ватутину в Киеве (снесен в 2023 году), монумент воинам Советской Армии - освободителям в Риге (снесен в 2022 году), памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде (снесен в 2022 году), монумент воинам-освободителям в Тарту (снесен в 2022 году), памятник Советской Армии в Софии (снесен в 2023 году).
Участие в церемонии открытия приняли руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. А также дочь маршала Конева Наталья Конева, его внучка Дарья Бажанова и внук генерала Ватутина Александр Ватутин.
"Первого сентября 1939 года началась самая кровопролития война. Сегодня обращаясь к этой дате, мы прежде всего видим в ней назидательный урок. Урок того, как попустительство и заигрывание с агрессором, как решение собственных геополитических задач отдельными странами в ущерб миропорядку приводят к мировой трагедии. Точно так же, как и урок, что перед злом нацизма и страны и народы объединяются ", - сказала Малышева.
По ее словам, Калининград выбран не случайно поскольку эта земля тоже полита кровью мирных жителей, которые стали жертвами геноцида. Со стороны нацистов и их пособников. Все последние годы масштаб сноса памятников, поставленных в послевоенный период в знак благодарности Красной Армии за освобождение стран Восточной Европы, резко увеличился, активизировалась работа по фальсификации исторической правды. Целый ряд монументальных свидетельств навсегда утрачены, поэтому парк будет пополняться.
Осенью на сайте Национального центра исторической памяти при президенте РФ будет размещен одноименный спецпроект, на котором будут размещены 3D–модели памятников, размещенных в парке "Спасенная Европа" в Калининграде.
