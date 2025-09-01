Вода меняет цвет. Как сейчас выглядят самые красивые розовые озера России

Как и в Сасык-Сиваше, тут растет дуналиелла салина. Также обитают рачки артемия (Artemia salina), создающие лечебную грязь торфообразной консистенции. А в воздухе здесь ощущается сильный запах сероводорода.

Весной вода чуть розоватая, а при испарении в жару концентрация окрашивающих мокроорганизмов возрастает — и тогда цвет усиливается. В августе дно частично покрывается соляной коркой. Купаться лучше в специальных тапочках.