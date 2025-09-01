Рейтинг@Mail.ru
Вода меняет цвет. Как сейчас выглядят самые красивые розовые озера России - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 01.09.2025 (обновлено: 11:53 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/ozera-2037818748.html
Вода меняет цвет. Как сейчас выглядят самые красивые розовые озера России
Вода меняет цвет. Как сейчас выглядят самые красивые розовые озера России - РИА Новости, 01.09.2025
Вода меняет цвет. Как сейчас выглядят самые красивые розовые озера России
Начало сентября — отличная возможность побывать на розовых озерах России. Именно к этому периоду солнце, высокая летняя температура и испарение создают... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:00:00+03:00
2025-09-01T11:53:00+03:00
фото
туризм
туризм
фото - туризм
озера
достопримечательности
куда поехать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037816808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25d88a22c1344b87b3014160d579bd86.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Начало сентября — отличная возможность побывать на розовых озерах России. Именно к этому периоду солнце, высокая летняя температура и испарение создают идеальные условия для "взрыва" цвета. Соль кристаллизуется, а микроорганизмы, такие как Dunaliella salina, активно вырабатывают пигмент бета-каротин, превращая все вокруг в фантастические пейзажи. Вода здесь солено-горькая и яркого малинового цвета, а грязь лечебная. Таких озер — несколько десятков на планете. Есть они и в России. Секреты необычных водоемов и где их пока можно увидеть во всей красе — в фотоленте РИА Новости.
республика крым
волгоградская область
черное море
евпатория
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037816808_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_da122ca20c1cd32a8fb8f24c59e7bea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, туризм, фото - туризм, озера, достопримечательности, куда поехать, что посмотреть , отдых в россии, республика крым, волгоградская область, черное море, евпатория, россия, алтайский край, соль, туризм-важное
Фото, Туризм, Туризм, Фото - Туризм, озера, Достопримечательности, куда поехать, что посмотреть , отдых в России, Республика Крым, Волгоградская область, Черное море, Евпатория, Россия, Алтайский край, Соль, Туризм-Важное

Вода меняет цвет. Как сейчас выглядят самые красивые розовые озера России

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Начало сентября — отличная возможность побывать на розовых озерах России. Именно к этому периоду солнце, высокая летняя температура и испарение создают идеальные условия для "взрыва" цвета. Соль кристаллизуется, а микроорганизмы, такие как Dunaliella salina, активно вырабатывают пигмент бета-каротин, превращая все вокруг в фантастические пейзажи. Вода здесь солено-горькая и яркого малинового цвета, а грязь лечебная. Таких озер — несколько десятков на планете. Есть они и в России. Секреты необычных водоемов и где их пока можно увидеть во всей красе — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Озеро Сасык-Сиваш находится на Крымском полуострове между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря водоем отделен перешейком шириной до полутора километров.

Тут с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Девушка на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму

Озеро Сасык-Сиваш находится на Крымском полуострове между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря водоем отделен перешейком шириной до полутора километров.

Тут с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое: средняя глубина — полметра, максимальная — метр двадцать.

В жару площадь водного зеркала уменьшается, а соленость воды возрастает.

Туристы на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму

Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое: средняя глубина — полметра, максимальная — метр двадцать.

В жару площадь водного зеркала уменьшается, а соленость воды возрастает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Самый насыщенный окрас озеро приобретает в июле и августе.

Идеальные фотографии получаются в полдень, когда солнце делает воду особенно яркой.

Женщины фотографируются на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму

Самый насыщенный окрас озеро приобретает в июле и августе.

Идеальные фотографии получаются в полдень, когда солнце делает воду особенно яркой.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Цвет Сасык-Сиваша меняется от розового до насыщенно-красного. Причина — живущие в озере водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду.

Туристы на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму

Цвет Сасык-Сиваша меняется от розового до насыщенно-красного. Причина — живущие в озере водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Соль тут добывали еще древние греки. Она богата магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Еще это отличный консервант.

Туристка на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму

Соль тут добывали еще древние греки. Она богата магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Еще это отличный консервант.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.

На западном берегу водоема — Евпатория. Большинство туристов останавливается там или в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму

Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.

На западном берегу водоема — Евпатория. Большинство туристов останавливается там или в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Между Керчью и Феодосией есть еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Площадь — пять квадратных километров, максимальная глубина — метр. Черное море рядом, за узким перешейком, ширина которого местами метров десять.

Озеро Кояш в Опукском природном заповеднике Крыма

Между Керчью и Феодосией есть еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Площадь — пять квадратных километров, максимальная глубина — метр. Черное море рядом, за узким перешейком, ширина которого местами метров десять.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как и в Сасык-Сиваше, тут растет дуналиелла салина. Также обитают рачки артемия (Artemia salina), создающие лечебную грязь торфообразной консистенции. А в воздухе здесь ощущается сильный запах сероводорода.

Весной вода чуть розоватая, а при испарении в жару концентрация окрашивающих мокроорганизмов возрастает — и тогда цвет усиливается. В августе дно частично покрывается соляной коркой. Купаться лучше в специальных тапочках.

Кояшское озеро на территории природного заповедника Опукский на юге Керченского полуострова в Крыму

Как и в Сасык-Сиваше, тут растет дуналиелла салина. Также обитают рачки артемия (Artemia salina), создающие лечебную грязь торфообразной консистенции. А в воздухе здесь ощущается сильный запах сероводорода.

Весной вода чуть розоватая, а при испарении в жару концентрация окрашивающих мокроорганизмов возрастает — и тогда цвет усиливается. В августе дно частично покрывается соляной коркой. Купаться лучше в специальных тапочках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Кояшское озеро — часть Опукского заповедника. Рядом села Борисовка и Яковенково, а также гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия.

Отдыхающие на территории природного заповедника Опукский на юге Керченского полуострова в Крыму

Кояшское озеро — часть Опукского заповедника. Рядом села Борисовка и Яковенково, а также гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На Алтае, в 20 километрах от Славгорода, есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Также оно известно как Бурсоль — по названию прибрежного поселка с соледобывающим производством.

Отдыхающий на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края

На Алтае, в 20 километрах от Славгорода, есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Также оно известно как Бурсоль — по названию прибрежного поселка с соледобывающим производством.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По легенде, Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал к царскому столу.

Железнодорожный состав на соленом озереБурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли

По легенде, Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал к царскому столу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Площадь озера — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра.

Розоватый оттенок придают рачки артемия: чем вода солонее, тем они краснее.

Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края

Площадь озера — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра.

Розоватый оттенок придают рачки артемия: чем вода солонее, тем они краснее.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 14
© Getty Images / undefined undefined

Соленое розовое озеро Эльтон находится в Волгоградской области. Это самый большой минерализованный водоем в Европе, 152 квадратных километра. Глубина весной — до полутора метров, летом — пять-семь сантиметров.

Озеро Эльтон

Соленое розовое озеро Эльтон находится в Волгоградской области. Это самый большой минерализованный водоем в Европе, 152 квадратных километра. Глубина весной — до полутора метров, летом — пять-семь сантиметров.

© Getty Images / undefined undefined
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Вода здесь — насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. На дне — сероводородная грязь. Розовый цвет — из-за водорослей.

Добраться сюда непросто: шесть часов на маршрутке от Волгограда или столько же на поезде от Саратова или Астрахани.

Соляное озеро Эльтон. Волгоградская область, Палласовский район

Вода здесь — насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. На дне — сероводородная грязь. Розовый цвет — из-за водорослей.

Добраться сюда непросто: шесть часов на маршрутке от Волгограда или столько же на поезде от Саратова или Астрахани.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ТуризмФотоТуризмФото - ТуризмозераДостопримечательностикуда поехатьчто посмотретьотдых в РоссииРеспублика КрымВолгоградская областьЧерное мореЕвпаторияРоссияАлтайский крайСольТуризм-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала