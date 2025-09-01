Вода меняет цвет. Как сейчас выглядят самые красивые розовые озера России
Озеро Сасык-Сиваш находится на Крымском полуострове между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря водоем отделен перешейком шириной до полутора километров.
Тут с античных времен добывают соль и лечатся грязями.
Озеро Сасык-Сиваш находится на Крымском полуострове между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. От Черного моря водоем отделен перешейком шириной до полутора километров.
Тут с античных времен добывают соль и лечатся грязями.
Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое: средняя глубина — полметра, максимальная — метр двадцать.
В жару площадь водного зеркала уменьшается, а соленость воды возрастает.
Озеро большое — 75 квадратных километров, но мелкое: средняя глубина — полметра, максимальная — метр двадцать.
В жару площадь водного зеркала уменьшается, а соленость воды возрастает.
Самый насыщенный окрас озеро приобретает в июле и августе.
Идеальные фотографии получаются в полдень, когда солнце делает воду особенно яркой.
Самый насыщенный окрас озеро приобретает в июле и августе.
Идеальные фотографии получаются в полдень, когда солнце делает воду особенно яркой.
Цвет Сасык-Сиваша меняется от розового до насыщенно-красного. Причина — живущие в озере водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду.
Цвет Сасык-Сиваша меняется от розового до насыщенно-красного. Причина — живущие в озере водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina), вырабатывающие много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи. Именно они окрашивают воду.
Соль тут добывали еще древние греки. Она богата магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Еще это отличный консервант.
Соль тут добывали еще древние греки. Она богата магнием, кальцием, калием, йодом, хлором, марганцем, медью, бромом, серой, цинком, натрием. Еще это отличный консервант.
Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.
На западном берегу водоема — Евпатория. Большинство туристов останавливается там или в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.
Купание здесь оздоравливает организм. Вдыхание паров хлористого йода — профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Иловыми грязями Сасык-Сиваша лечат во многих крымских санаториях.
На западном берегу водоема — Евпатория. Большинство туристов останавливается там или в селах Лиманное, Орлянка, Охотниково и Прибрежное.
Между Керчью и Феодосией есть еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Площадь — пять квадратных километров, максимальная глубина — метр. Черное море рядом, за узким перешейком, ширина которого местами метров десять.
Между Керчью и Феодосией есть еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Площадь — пять квадратных километров, максимальная глубина — метр. Черное море рядом, за узким перешейком, ширина которого местами метров десять.
Как и в Сасык-Сиваше, тут растет дуналиелла салина. Также обитают рачки артемия (Artemia salina), создающие лечебную грязь торфообразной консистенции. А в воздухе здесь ощущается сильный запах сероводорода.
Весной вода чуть розоватая, а при испарении в жару концентрация окрашивающих мокроорганизмов возрастает — и тогда цвет усиливается. В августе дно частично покрывается соляной коркой. Купаться лучше в специальных тапочках.
Как и в Сасык-Сиваше, тут растет дуналиелла салина. Также обитают рачки артемия (Artemia salina), создающие лечебную грязь торфообразной консистенции. А в воздухе здесь ощущается сильный запах сероводорода.
Весной вода чуть розоватая, а при испарении в жару концентрация окрашивающих мокроорганизмов возрастает — и тогда цвет усиливается. В августе дно частично покрывается соляной коркой. Купаться лучше в специальных тапочках.
Кояшское озеро — часть Опукского заповедника. Рядом села Борисовка и Яковенково, а также гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия.
Кояшское озеро — часть Опукского заповедника. Рядом села Борисовка и Яковенково, а также гора Опук с руинами древнегреческого города Киммерик у подножия.
На Алтае, в 20 километрах от Славгорода, есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Также оно известно как Бурсоль — по названию прибрежного поселка с соледобывающим производством.
На Алтае, в 20 километрах от Славгорода, есть еще одно розовое озеро — Бурлинское. Также оно известно как Бурсоль — по названию прибрежного поселка с соледобывающим производством.
По легенде, Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал к царскому столу.
По легенде, Петр I назвал это место "солонкой России", а Екатерина II распорядилась поставлять добываемый тут минерал к царскому столу.
Площадь озера — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра.
Розоватый оттенок придают рачки артемия: чем вода солонее, тем они краснее.
Площадь озера — 31 квадратный километр, глубина не превышает метра.
Розоватый оттенок придают рачки артемия: чем вода солонее, тем они краснее.
Соленое розовое озеро Эльтон находится в Волгоградской области. Это самый большой минерализованный водоем в Европе, 152 квадратных километра. Глубина весной — до полутора метров, летом — пять-семь сантиметров.
Соленое розовое озеро Эльтон находится в Волгоградской области. Это самый большой минерализованный водоем в Европе, 152 квадратных километра. Глубина весной — до полутора метров, летом — пять-семь сантиметров.
Вода здесь — насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. На дне — сероводородная грязь. Розовый цвет — из-за водорослей.
Добраться сюда непросто: шесть часов на маршрутке от Волгограда или столько же на поезде от Саратова или Астрахани.
Вода здесь — насыщенный солевой раствор, рапа. Концентрация минералов в полтора раза выше, чем в Мертвом море. На дне — сероводородная грязь. Розовый цвет — из-за водорослей.
Добраться сюда непросто: шесть часов на маршрутке от Волгограда или столько же на поезде от Саратова или Астрахани.