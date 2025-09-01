https://ria.ru/20250901/osnova-2038906292.html

Ушаков рассказал, на чем основывался разговор Путина и Трампа на Аляске

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Визиты спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ стали основой разговора президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, исходя из этого президенты условились о дальнейших шагах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Всё накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву, особенно в ходе последнего визита - это было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

