Ушаков рассказал, на чем основывался разговор Путина и Трампа на Аляске
17:13 01.09.2025 (обновлено: 17:21 01.09.2025)
Ушаков рассказал, на чем основывался разговор Путина и Трампа на Аляске
Визиты спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ стали основой разговора президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Визиты спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ стали основой разговора президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, исходя из этого президенты условились о дальнейших шагах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Всё накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву, особенно в ходе последнего визита - это было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Визиты спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ стали основой разговора президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, исходя из этого президенты условились о дальнейших шагах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Всё накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву, особенно в ходе последнего визита - это было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Аляска Россия В мире Москва Юрий Ушаков Дональд Трамп Владимир Путин
 
 
