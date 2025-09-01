https://ria.ru/20250901/ogranicheniya--2038856902.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 01.09.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил в понедельник представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:49:00+03:00

2025-09-01T14:49:00+03:00

2025-09-01T14:54:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил в понедельник представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250829/chita-2038302943.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность