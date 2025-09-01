https://ria.ru/20250901/nauka-2038322848.html

Ученый "сдвинул" пик сезона клещей

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сен — РИА Новости. Пик сезона европейских лесных клещей в этом году может быть сдвинут на более поздние сроки. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Бугмырин, который стал одним из участников научных мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий (2022-2031 годы).Каждый год группа ученых Карельского научного центра РАН проводит мониторинг клещей на определенных лесных территориях. По этим маршрутам специалисты проходят с паразитологическими флагами, собирают на них клещей, определяют численность, видовой состав и отправляют эпидемиологам на анализ."Мы ведем мониторинг двух видов клещей — таежного (лат. Ixodes persulcatus) и европейского лесного (лат. Ixodes ricinus). Пик активности таежного клеща, который приходится на май месяц, выглядел вполне типичным: наблюдалась высокая численность клещей. Второй вид — европейский лесной клещ — пока не дает всплеска численности", — отметил ученый, связав это с длительной июльской засухой, которая наблюдалась в регионе.В связи с этим он предположил, что сезон активности клещей будет сдвинут на более поздние сроки, предположительно, на сентябрь.Поскольку пик сезона клещей приходится на сезон "тихой охоты", ученый посоветовал грибникам заранее подбирать правильную одежду и внимательно осматривать себя после похода в лес. "Клещ — это не комар, он не может мгновенно присосаться к поверхности кожи, ему требуется время", — отметил ученый, призвав грибников обязательно менять одежду сразу после похода в лес."Если вы поняли, что клещ уже есть, действовать надо незамедлительно: чем дольше клещ питается вашей кровью, тем выше вероятность передачи инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия и др). Я рекомендую в каждой домашней аптечке хранить клещедер (устройство для извлечения клещей), которые продаются в любой аптеке и разработаны специально для того, чтобы наиболее безболезненно и безопасно вытащить клеща", — добавил Сергей Бугмырин, подчеркнув, что после этого клеща следует отправить на анализ.

