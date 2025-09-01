https://ria.ru/20250901/napitki-2038864397.html

H&N: йогурты и молочные напитки наиболее популярны у школьников

H&N: йогурты и молочные напитки наиболее популярны у школьников - РИА Новости, 01.09.2025

H&N: йогурты и молочные напитки наиболее популярны у школьников

Молочные продукты прочно вошли в число базовых компонентов набора питания школьников, наибольшей популярностью у них пользуются йогурты и молочные напитки, а... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:07:00+03:00

2025-09-01T15:07:00+03:00

2025-09-01T15:23:00+03:00

общество

молочные продукты

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923614211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a7d81f3de0f202fe58220a563af484e.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Молочные продукты прочно вошли в число базовых компонентов набора питания школьников, наибольшей популярностью у них пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира, заявил РИА Новости генеральный директор компании Health&Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Якуб Закриев. "Сегодня молочная продукция - это не просто традиционный элемент питания, а необходимая составляющая сбалансированного рациона школьника. Она обеспечивает детей кальцием и белком, формирует правильные пищевые привычки и становится частью инфраструктуры школьного питания и доставки", - отметил он. "Среди продуктов для "школьных наборов" наибольшей популярностью пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира. Это те продукты, которые удобно брать с собой и которые дети охотно включают в ежедневный рацион", - добавил собеседник агентства. Сегмент детского питания, подчеркнул Закриев, постепенно выходит на федеральный уровень повестки, что требует особого внимания к качеству и составу продуктов.

https://ria.ru/20250731/moloko-2032492589.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, молочные продукты, дети