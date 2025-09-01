https://ria.ru/20250901/napitki-2038864397.html
H&N: йогурты и молочные напитки наиболее популярны у школьников
H&N: йогурты и молочные напитки наиболее популярны у школьников
2025-09-01T15:07:00+03:00
2025-09-01T15:07:00+03:00
2025-09-01T15:23:00+03:00
общество
молочные продукты
дети
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Молочные продукты прочно вошли в число базовых компонентов набора питания школьников, наибольшей популярностью у них пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира, заявил РИА Новости генеральный директор компании Health&Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Якуб Закриев. "Сегодня молочная продукция - это не просто традиционный элемент питания, а необходимая составляющая сбалансированного рациона школьника. Она обеспечивает детей кальцием и белком, формирует правильные пищевые привычки и становится частью инфраструктуры школьного питания и доставки", - отметил он. "Среди продуктов для "школьных наборов" наибольшей популярностью пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира. Это те продукты, которые удобно брать с собой и которые дети охотно включают в ежедневный рацион", - добавил собеседник агентства. Сегмент детского питания, подчеркнул Закриев, постепенно выходит на федеральный уровень повестки, что требует особого внимания к качеству и составу продуктов.
