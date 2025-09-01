Рейтинг@Mail.ru
15:07 01.09.2025
H&N: йогурты и молочные напитки наиболее популярны у школьников
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Молочные продукты прочно вошли в число базовых компонентов набора питания школьников, наибольшей популярностью у них пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира, заявил РИА Новости генеральный директор компании Health&Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Якуб Закриев. "Сегодня молочная продукция - это не просто традиционный элемент питания, а необходимая составляющая сбалансированного рациона школьника. Она обеспечивает детей кальцием и белком, формирует правильные пищевые привычки и становится частью инфраструктуры школьного питания и доставки", - отметил он. "Среди продуктов для "школьных наборов" наибольшей популярностью пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира. Это те продукты, которые удобно брать с собой и которые дети охотно включают в ежедневный рацион", - добавил собеседник агентства. Сегмент детского питания, подчеркнул Закриев, постепенно выходит на федеральный уровень повестки, что требует особого внимания к качеству и составу продуктов.
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Молочные продукты прочно вошли в число базовых компонентов набора питания школьников, наибольшей популярностью у них пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира, заявил РИА Новости генеральный директор компании Health&Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Якуб Закриев.
"Сегодня молочная продукция - это не просто традиционный элемент питания, а необходимая составляющая сбалансированного рациона школьника. Она обеспечивает детей кальцием и белком, формирует правильные пищевые привычки и становится частью инфраструктуры школьного питания и доставки", - отметил он.
"Среди продуктов для "школьных наборов" наибольшей популярностью пользуются йогурты и молочные напитки, а также порционные упаковки молока и кефира. Это те продукты, которые удобно брать с собой и которые дети охотно включают в ежедневный рацион", - добавил собеседник агентства.
Сегмент детского питания, подчеркнул Закриев, постепенно выходит на федеральный уровень повестки, что требует особого внимания к качеству и составу продуктов.
Роспотребнадзор разъяснил, как правильно выбрать молоко
31 июля, 03:37
