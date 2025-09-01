https://ria.ru/20250901/modernizatsiya-2038838964.html

Страны ШОС поставили задачу модернизировать деятельность организации

Страны ШОС поставили задачу модернизировать деятельность организации - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС поставили задачу модернизировать деятельность организации

Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поставили задачу модернизировать деятельность организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:16:00+03:00

2025-09-01T13:16:00+03:00

2025-09-01T13:16:00+03:00

в мире

тяньцзинь

нурлан ермекбаев

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поставили задачу модернизировать деятельность организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "С учетом требований времени, главами государств поставлена задача модернизации деятельности ШОС", - заявил Ермекбаев на Совете глав-государств ШОС. Полный текст его выступления опубликован на сайте организации. По его словам, секретариат вносит предложения и принимает активное участие в проводимой работе. "В настоящее время концентрируем усилия на решении двух задач. Первое: повысить степень реализации предложений, выдвигаемых главами государств в ходе заседаний, с тем, чтобы как можно больше инициатив лидеров были реализованы. Второе: повысить результативность и практическую отдачу от совещаний руководителей отраслевых министерств и ведомств", - добавил генсек. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тяньцзинь, нурлан ермекбаев, шос, саммит шос в китае в 2025 году