Американский экономист назвал Мерца худшим канцлером Германии - РИА Новости, 01.09.2025
01:27 01.09.2025
Американский экономист назвал Мерца худшим канцлером Германии
Американский экономист назвал Мерца худшим канцлером Германии - РИА Новости, 01.09.2025
Американский экономист назвал Мерца худшим канцлером Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии из-за своей приверженности продолжению конфликта на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
германия
россия
украина
фридрих мерц
владимир путин
колумбийский университет
оон
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии из-за своей приверженности продолжению конфликта на Украине, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Уровень поддержки Мерца в Германии стремительно падает. Думаю, он станет одним из худших канцлеров страны, потому что он снова не представляет интересы немецкого народа", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. По мнению экономиста, канцлер Германии должен вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Европе, а не играть роль "подстрекателя к войне". "Но у Мерца нет ни знаний, ни способностей, ни интереса к этому. На самом деле это очень плохо, и немецкое общество демонстрирует, что оно ему не доверяет и не поддерживает его", - заключил Сакс. Ранее Мерц заявил, что если встреча между Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
германия
россия
украина
в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, владимир путин, колумбийский университет, оон, дальневосточный федеральный университет
В мире, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Колумбийский университет, ООН, Дальневосточный федеральный университет
Американский экономист назвал Мерца худшим канцлером Германии

Сакс считает, что Мерц может войти в историю как один из худших лидеров Германии

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как один из худших лидеров Германии из-за своей приверженности продолжению конфликта на Украине, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Уровень поддержки Мерца в Германии стремительно падает. Думаю, он станет одним из худших канцлеров страны, потому что он снова не представляет интересы немецкого народа", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Мерц высказался о давлении на Россию
Мерц высказался о давлении на Россию
Вчера, 12:41
По мнению экономиста, канцлер Германии должен вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Европе, а не играть роль "подстрекателя к войне".
"Но у Мерца нет ни знаний, ни способностей, ни интереса к этому. На самом деле это очень плохо, и немецкое общество демонстрирует, что оно ему не доверяет и не поддерживает его", - заключил Сакс.
Ранее Мерц заявил, что если встреча между Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Это к психиатрам": Захарова ответила на выпад Мерца в адрес России
"Это к психиатрам": Захарова ответила на выпад Мерца в адрес России
30 августа, 15:19
 
В миреГерманияРоссияУкраинаФридрих МерцВладимир ПутинКолумбийский университетООНДальневосточный федеральный университет
 
 
