Машков открыл новый учебный год в театральной школе Олега Табакова
Культура
 
23:52 01.09.2025
Машков открыл новый учебный год в театральной школе Олега Табакова
Машков открыл новый учебный год в театральной школе Олега Табакова
МОСКВА,1 сен – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ, глава Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков 1 сентября открыл новый учебный год в школе, где в этом году будет учиться четыре курса – 58 студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. "Прежде всего, обращусь к нашим первокурсникам: воспитывайте в себе чувство преданности и уважения к этому пространству, педагогам и товарищам... Для нас Театральная школа Олега Табакова – это абсолютно сокровенное место, источник жизни. Я поздравляю с началом нового учебного года студентов и всех, кто помогает нам в образовательном процессе – педагогов, артистов Театра Олега Табакова и "Современника", - сказал Машков. По итогам приёмной кампании 2024-2025 в Театральную школу Олега Табакова поступили 25 студентов из разных уголков России – Тулы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Хакасии, Краснодарского края, Крыма, Белгородской области, Хабаровска и других городов и регионов, а также из двух других стран – Белоруссии и Германии. Это третий в истории учебного заведения курс, который набирал Машков. Каждый из студентов смог представить себя и ещё раз показать свои навыки всем зрителям в зале – артистам двух театров, педагогам, среди которых народный артист России Сергей Угрюмов, заслуженный артист России Виталий Егоров, артисты Яна Сексте, Владислав Миллер, Наталья Попова, Елена Плаксина, Ольга Родина и другие. Первокурсники впервые посетят занятия по дисциплинам в рамках единственной в России интегрированной программы, благодаря которой можно получить высшее образование при поступлении после девятого или 10 класса. Во время обучения все студенты осваивают не только профессиональные дисциплины, но и общеобразовательные. Таким образом после пяти лет обучения им вручат не только дипломы о высшем образовании, но и аттестат о среднем общем. Быстро адаптироваться к интенсивной программе студентам помогут наставники. Принцип Театральной школы Олега Табакова – "уча, учусь", благодаря которому старшекурсники делятся опытом со студентами младшего курса. Завершился праздник концертом студентов старшего курса. "Я уверен, наш небесный художественный руководитель Олег Павлович сегодня тоже с нами – смотрит, как мы развиваемся интенсивно и полно", – отметил Владимир Машков.
россия
россия, владимир машков, олег табаков
Культура, Россия, Владимир Машков, Олег Табаков
МОСКВА,1 сен – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ, глава Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков 1 сентября открыл новый учебный год в школе, где в этом году будет учиться четыре курса – 58 студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
"Прежде всего, обращусь к нашим первокурсникам: воспитывайте в себе чувство преданности и уважения к этому пространству, педагогам и товарищам... Для нас Театральная школа Олега Табакова – это абсолютно сокровенное место, источник жизни. Я поздравляю с началом нового учебного года студентов и всех, кто помогает нам в образовательном процессе – педагогов, артистов Театра Олега Табакова и "Современника", - сказал Машков.
По итогам приёмной кампании 2024-2025 в Театральную школу Олега Табакова поступили 25 студентов из разных уголков РоссииТулы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Хакасии, Краснодарского края, Крыма, Белгородской области, Хабаровска и других городов и регионов, а также из двух других стран – Белоруссии и Германии. Это третий в истории учебного заведения курс, который набирал Машков.
Каждый из студентов смог представить себя и ещё раз показать свои навыки всем зрителям в зале – артистам двух театров, педагогам, среди которых народный артист России Сергей Угрюмов, заслуженный артист России Виталий Егоров, артисты Яна Сексте, Владислав Миллер, Наталья Попова, Елена Плаксина, Ольга Родина и другие.
Первокурсники впервые посетят занятия по дисциплинам в рамках единственной в России интегрированной программы, благодаря которой можно получить высшее образование при поступлении после девятого или 10 класса. Во время обучения все студенты осваивают не только профессиональные дисциплины, но и общеобразовательные. Таким образом после пяти лет обучения им вручат не только дипломы о высшем образовании, но и аттестат о среднем общем. Быстро адаптироваться к интенсивной программе студентам помогут наставники. Принцип Театральной школы Олега Табакова – "уча, учусь", благодаря которому старшекурсники делятся опытом со студентами младшего курса.
Завершился праздник концертом студентов старшего курса.
"Я уверен, наш небесный художественный руководитель Олег Павлович сегодня тоже с нами – смотрит, как мы развиваемся интенсивно и полно", – отметил Владимир Машков.
