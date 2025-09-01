https://ria.ru/20250901/mashkov-2038961346.html

Машков открыл новый учебный год в театральной школе Олега Табакова

Машков открыл новый учебный год в театральной школе Олега Табакова - РИА Новости, 01.09.2025

Машков открыл новый учебный год в театральной школе Олега Табакова

Председатель Союза театральных деятелей РФ, глава Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков 1 сентября открыл новый учебный год в школе, где в РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T23:52:00+03:00

2025-09-01T23:52:00+03:00

2025-09-01T23:52:00+03:00

культура

россия

владимир машков

олег табаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151805/56/1518055671_0:178:2962:1844_1920x0_80_0_0_db2d43c0b14c51d18e81e25212d6d924.jpg

МОСКВА,1 сен – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ, глава Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков 1 сентября открыл новый учебный год в школе, где в этом году будет учиться четыре курса – 58 студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. "Прежде всего, обращусь к нашим первокурсникам: воспитывайте в себе чувство преданности и уважения к этому пространству, педагогам и товарищам... Для нас Театральная школа Олега Табакова – это абсолютно сокровенное место, источник жизни. Я поздравляю с началом нового учебного года студентов и всех, кто помогает нам в образовательном процессе – педагогов, артистов Театра Олега Табакова и "Современника", - сказал Машков. По итогам приёмной кампании 2024-2025 в Театральную школу Олега Табакова поступили 25 студентов из разных уголков России – Тулы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Хакасии, Краснодарского края, Крыма, Белгородской области, Хабаровска и других городов и регионов, а также из двух других стран – Белоруссии и Германии. Это третий в истории учебного заведения курс, который набирал Машков. Каждый из студентов смог представить себя и ещё раз показать свои навыки всем зрителям в зале – артистам двух театров, педагогам, среди которых народный артист России Сергей Угрюмов, заслуженный артист России Виталий Егоров, артисты Яна Сексте, Владислав Миллер, Наталья Попова, Елена Плаксина, Ольга Родина и другие. Первокурсники впервые посетят занятия по дисциплинам в рамках единственной в России интегрированной программы, благодаря которой можно получить высшее образование при поступлении после девятого или 10 класса. Во время обучения все студенты осваивают не только профессиональные дисциплины, но и общеобразовательные. Таким образом после пяти лет обучения им вручат не только дипломы о высшем образовании, но и аттестат о среднем общем. Быстро адаптироваться к интенсивной программе студентам помогут наставники. Принцип Театральной школы Олега Табакова – "уча, учусь", благодаря которому старшекурсники делятся опытом со студентами младшего курса. Завершился праздник концертом студентов старшего курса. "Я уверен, наш небесный художественный руководитель Олег Павлович сегодня тоже с нами – смотрит, как мы развиваемся интенсивно и полно", – отметил Владимир Машков.

https://ria.ru/20250830/obschenie-2038450474.html

https://ria.ru/20250830/teatr-2038493135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир машков, олег табаков