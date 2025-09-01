https://ria.ru/20250901/malinen-2038826393.html

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине. Накануне она обвинила Путина в развязывании неких нескольких войн и призвала усилить на него давление. "Европейская коалиция за войну в самом разгаре", — написал профессор. Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей.

Новости

