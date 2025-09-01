Рейтинг@Mail.ru
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 01.09.2025 (обновлено: 17:18 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/malinen-2038826393.html
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе - РИА Новости, 01.09.2025
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:29:00+03:00
2025-09-01T17:18:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038771903_0:123:3275:1965_1920x0_80_0_0_d4dd2bd99496bb5e38acddd361d2175d.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине. Накануне она обвинила Путина в развязывании неких нескольких войн и призвала усилить на него давление. "Европейская коалиция за войну в самом разгаре", — написал профессор. Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей.
https://ria.ru/20250901/filippo-2038801373.html
https://ria.ru/20250901/putin-2038767801.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038771903_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_43ea47f09242712bd00e29a60e77c2c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе

Профессор Малинен раскритиковал заявление фон дер Ляйен о Путине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.

Накануне она обвинила Путина в развязывании неких нескольких войн и призвала усилить на него давление.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
11:05
"Европейская коалиция за войну в самом разгаре", — написал профессор.

Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Bloomberg раскрыл, на что придется пойти Киеву из-за Путина
08:39
 
В миреРоссияВладимир ПутинУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала