https://ria.ru/20250901/malinen-2038826393.html
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе - РИА Новости, 01.09.2025
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:29:00+03:00
2025-09-01T12:29:00+03:00
2025-09-01T17:18:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038771903_0:123:3275:1965_1920x0_80_0_0_d4dd2bd99496bb5e38acddd361d2175d.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине. Накануне она обвинила Путина в развязывании неких нескольких войн и призвала усилить на него давление. "Европейская коалиция за войну в самом разгаре", — написал профессор. Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей.
https://ria.ru/20250901/filippo-2038801373.html
https://ria.ru/20250901/putin-2038767801.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038771903_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_43ea47f09242712bd00e29a60e77c2c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию на Западе
Профессор Малинен раскритиковал заявление фон дер Ляйен о Путине