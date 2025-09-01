СМИ сообщили о ЧП с самолетом фон дер Ляйен при посадке в Болгарии

https://ria.ru/20250901/lyayen-2038840244.html

Пилоты самолета, в котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту в Болгарии... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пилоты самолета, в котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту в Болгарии из-за сбоя в работе GPS, пишет Financial Times. "Во всей зоне аэропорта отключилась GPS", — сказал один из собеседников издания.Он заявил, что это произошло якобы из-за "вмешательства со стороны".В статье отмечается, что после часового облета аэропорта пилот самолета принял решение посадить его, используя аналоговые карты. Накануне в Европейской комиссии заявили, что фон дер Ляйен прибудет в Софию, чтобы встретиться с премьером Болгарии Росеном Желязковым, а затем посетит государственный оборонный завод в Сопоте - крупнейший в стране завод по производству вооружений.

