СМИ сообщили о ЧП с самолетом фон дер Ляйен при посадке в Болгарии
FT: в Болгарии при посадке самолёта фон дер Ляйен произошел сбой в системе GPS
© AP Photo / Johanna GeronГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Johanna Geron
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пилоты самолета, в котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту в Болгарии из-за сбоя в работе GPS, пишет Financial Times.
"Во всей зоне аэропорта отключилась GPS", — сказал один из собеседников издания.
Он заявил, что это произошло якобы из-за "вмешательства со стороны".
В статье отмечается, что после часового облета аэропорта пилот самолета принял решение посадить его, используя аналоговые карты.
Накануне в Европейской комиссии заявили, что фон дер Ляйен прибудет в Софию, чтобы встретиться с премьером Болгарии Росеном Желязковым, а затем посетит государственный оборонный завод в Сопоте - крупнейший в стране завод по производству вооружений.
