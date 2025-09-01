https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038763444.html

Китай и ШОС не дадут переписать историю, заявил Лукашенко

Китай и ШОС не дадут переписать историю, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2025

Китай и ШОС не дадут переписать историю, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что китайский народ вместе с ШОС не дадут... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T07:58:00+03:00

2025-09-01T07:58:00+03:00

2025-09-01T07:58:00+03:00

в мире

китай

белоруссия

пекин

александр лукашенко

си цзиньпин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754073_0:389:1110:1013_1920x0_80_0_0_2c8ef0e0ea9383d6efd931fd3b914c49.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что китайский народ вместе с ШОС не дадут переписать историю, сообщила пресс-служба президента. В завершение своего выступления Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 80-летием Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и окончания Второй мировой войны. "Александр Лукашенко подчеркнул, что мероприятия по этому поводу как раз свидетельствуют о том, что великий китайский народ вместе с дружной семьей ШОС не даст изменить историю", - говорится в сообщении. "Там мы были вместе. Думаю, что и в будущем, как когда-то советский и китайский народы были вместе, мы будем так же вершить судьбу человечества", - сказал Лукашенко. "Этот знаменательный юбилей, который мы вместе с вами празднуем, символизирует мужество и стойкость китайского народа в борьбе против оккупации и несправедливости. Победа в той войне - не только национальная гордость Китая, но и важный вклад в общее дело международного мира и безопасности. От всей души желаю Китаю процветания, благополучия и дальнейших успехов в построении гармоничного и устойчивого будущего", - добавил белорусский лидер. По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.

https://ria.ru/20250901/shos-2038748928.html

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

китай

белоруссия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году