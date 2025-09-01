Китай и ШОС не дадут переписать историю, заявил Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДиректор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что китайский народ вместе с ШОС не дадут переписать историю, сообщила пресс-служба президента.
В завершение своего выступления Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 80-летием Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и окончания Второй мировой войны.
"Александр Лукашенко подчеркнул, что мероприятия по этому поводу как раз свидетельствуют о том, что великий китайский народ вместе с дружной семьей ШОС не даст изменить историю", - говорится в сообщении.
"Там мы были вместе. Думаю, что и в будущем, как когда-то советский и китайский народы были вместе, мы будем так же вершить судьбу человечества", - сказал Лукашенко.
"Этот знаменательный юбилей, который мы вместе с вами празднуем, символизирует мужество и стойкость китайского народа в борьбе против оккупации и несправедливости. Победа в той войне - не только национальная гордость Китая, но и важный вклад в общее дело международного мира и безопасности. От всей души желаю Китаю процветания, благополучия и дальнейших успехов в построении гармоничного и устойчивого будущего", - добавил белорусский лидер.
По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.