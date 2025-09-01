https://ria.ru/20250901/kravtsov-2038913614.html

Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в День знаний побывал в обновленной школьной столовой и попробовал домашние пирожки с картошкой. РИА Новости, 01.09.2025

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

дмитрий чернышенко

день знаний — 2025

социальный навигатор

сн_образование

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в День знаний побывал в обновленной школьной столовой и попробовал домашние пирожки с картошкой. "Лучше, чем в каких-то ресторанах", - поделился министр в эфире телеканала "Россия 1", говоря о своих впечатлениях. Кравцов также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в школе обеспечено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство проработает вопрос повышения возраста предоставления бесплатного школьного питания. Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов - первоклассники. По данным Минпросвещения РФ, к 1 сентября было отремонтировано 5,6 тысячи образовательных учреждений и построено 43 новых.

