Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в День знаний побывал в обновленной школьной столовой и попробовал домашние пирожки с картошкой. "Лучше, чем в каких-то ресторанах", - поделился министр в эфире телеканала "Россия 1", говоря о своих впечатлениях. Кравцов также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в школе обеспечено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство проработает вопрос повышения возраста предоставления бесплатного школьного питания. Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов - первоклассники. По данным Минпросвещения РФ, к 1 сентября было отремонтировано 5,6 тысячи образовательных учреждений и построено 43 новых.
