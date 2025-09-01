Рейтинг@Mail.ru
Кравцов заявил, что День знаний прошел без серьезных происшествий - РИА Новости, 01.09.2025
14:44 01.09.2025 (обновлено: 14:46 01.09.2025)
Кравцов заявил, что День знаний прошел без серьезных происшествий
День знаний в России прошел в целом штатно, без каких-либо серьезных происшествий, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в России прошел в целом штатно, без каких-либо серьезных происшествий, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Первое сентября - начало учебного года - в целом по стране прошло штатно, без каких-то серьезных происшествий", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 1". Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов - первоклассники. Линейки прошли в актовых, спортивных залах, а также на улице - решение принималось образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Были также предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна РФ. Кроме того, в День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", тема которого - "Зачем человеку учиться?".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в России прошел в целом штатно, без каких-либо серьезных происшествий, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Первое сентября - начало учебного года - в целом по стране прошло штатно, без каких-то серьезных происшествий", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 1".
Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов - первоклассники.
Линейки прошли в актовых, спортивных залах, а также на улице - решение принималось образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Были также предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна РФ. Кроме того, в День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", тема которого - "Зачем человеку учиться?".
Первоклассники во время торжественной линейки в День знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна
