Кравцов заявил, что День знаний прошел без серьезных происшествий
2025-09-01T14:44:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в России прошел в целом штатно, без каких-либо серьезных происшествий, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Первое сентября - начало учебного года - в целом по стране прошло штатно, без каких-то серьезных происшествий", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 1". Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов - первоклассники. Линейки прошли в актовых, спортивных залах, а также на улице - решение принималось образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Были также предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна РФ. Кроме того, в День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", тема которого - "Зачем человеку учиться?".
