https://ria.ru/20250901/kitaj-2038857002.html

Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами

Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами - РИА Новости, 01.09.2025

Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами

Среди десертов, которыми угостили участников встречи "ШОС плюс" в Китае, был фруктовый тарт с ванилью и миндалем, рассказал РИА Новости один из участников... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:49:00+03:00

2025-09-01T14:49:00+03:00

2025-09-01T14:49:00+03:00

китай

россия

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038830874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_921860130c513a4e645f0ce08b110475.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Среди десертов, которыми угостили участников встречи "ШОС плюс" в Китае, был фруктовый тарт с ванилью и миндалем, рассказал РИА Новости один из участников мероприятий в рамках саммита ШОС. Мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян", в них принимает участие и президент России Владимир Путин. В ходе встречи "ШОС плюс" собравшимся подали чай и десерты. "Было несколько десертов, один из них - фруктовый тарт с ванилью и миндалем", - сказал собеседник агентства.

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чай и десерт для участников встречи "ШОС плюс" 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-09-01T14:49 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире