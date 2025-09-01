Рейтинг@Mail.ru
Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами - РИА Новости, 01.09.2025
14:49 01.09.2025
Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами
Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами - РИА Новости, 01.09.2025
Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами
Среди десертов, которыми угостили участников встречи "ШОС плюс" в Китае, был фруктовый тарт с ванилью и миндалем, рассказал РИА Новости один из участников... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Среди десертов, которыми угостили участников встречи "ШОС плюс" в Китае, был фруктовый тарт с ванилью и миндалем, рассказал РИА Новости один из участников мероприятий в рамках саммита ШОС. Мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян", в них принимает участие и президент России Владимир Путин. В ходе встречи "ШОС плюс" собравшимся подали чай и десерты. "Было несколько десертов, один из них - фруктовый тарт с ванилью и миндалем", - сказал собеседник агентства.
Участников встречи "ШОС плюс" угостили десертами

Участников встречи "ШОС плюс" угостили фруктовым тартом с ванилью и миндалем

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Среди десертов, которыми угостили участников встречи "ШОС плюс" в Китае, был фруктовый тарт с ванилью и миндалем, рассказал РИА Новости один из участников мероприятий в рамках саммита ШОС.
Мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян", в них принимает участие и президент России Владимир Путин. В ходе встречи "ШОС плюс" собравшимся подали чай и десерты.
"Было несколько десертов, один из них - фруктовый тарт с ванилью и миндалем", - сказал собеседник агентства.
Второй день саммита ШОС — 2025
Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

