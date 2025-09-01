https://ria.ru/20250901/katastrofa-2038944419.html
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии
2025-09-01T20:26:00+03:00
2025-09-01T20:26:00+03:00
2025-09-01T22:04:00+03:00
в мире
казахстан
каспийское море
астана
шос
оон
касым-жомарт токаев
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ситуация с обмелением Каспийского моря вызывает крайнюю обеспокоенность и грозит превратиться в экологическую катастрофу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на саммите ШОС."Хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе", — привела его слова пресс-служба главы республики.Для решения этой проблемы Токаев предложил открыть в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС. Он подчеркнул, что эта тема должна стать ключевой для долгосрочных консультаций в рамках организации.Президент также объявил о планах провести в Астане региональный экологический саммит совместно с ООН в апреле 2026 года.
казахстан
каспийское море
астана
2025
