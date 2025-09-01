Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии
20:26 01.09.2025 (обновлено: 22:04 01.09.2025)
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии - РИА Новости, 01.09.2025
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии
Ситуация с обмелением Каспийского моря вызывает крайнюю обеспокоенность и грозит превратиться в экологическую катастрофу, заявил президент Казахстана
в мире
казахстан
каспийское море
астана
шос
оон
касым-жомарт токаев
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ситуация с обмелением Каспийского моря вызывает крайнюю обеспокоенность и грозит превратиться в экологическую катастрофу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на саммите ШОС."Хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе", — привела его слова пресс-служба главы республики.Для решения этой проблемы Токаев предложил открыть в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС. Он подчеркнул, что эта тема должна стать ключевой для долгосрочных консультаций в рамках организации.Президент также объявил о планах провести в Астане региональный экологический саммит совместно с ООН в апреле 2026 года.
в мире, казахстан, каспийское море, астана, шос, оон, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Каспийское море, Астана, ШОС, ООН, Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии

Токаев: обмеление Каспийского моря может перерасти в экологическую катастрофу

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ситуация с обмелением Каспийского моря вызывает крайнюю обеспокоенность и грозит превратиться в экологическую катастрофу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на саммите ШОС.
"Хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе", — привела его слова пресс-служба главы республики.
Для решения этой проблемы Токаев предложил открыть в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС. Он подчеркнул, что эта тема должна стать ключевой для долгосрочных консультаций в рамках организации.
Президент также объявил о планах провести в Астане региональный экологический саммит совместно с ООН в апреле 2026 года.
