В аэропорту Калининграда задерживаются 14 рейсов
09:28 01.09.2025
В аэропорту Калининграда задерживаются 14 рейсов
2025-09-01T09:28:00+03:00
2025-09-01T09:28:00+03:00
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. В аэропорту Калининграда из - за сильного тумана задерживаются 14 рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Храброво". "Рейсы задерживаются из - за тумана", - сказали в пресс-службе. Согласно онлайн - табло, на 8.15 (9.15. мск) на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт - Петербург и Новосибирск, на прилет - из Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. О сильном тумане утром в понедельник в своем Telegram-канале сообщило региональное ГУМЧС. "Калининградскую область 1 сентября накрыл туман. Видимость 500-1000 и местами 200 метров", - говорится в сообщении. По данным метеорологов, это туман охлаждения, оставшийся после ночи, который рассеется в ближайшие часы под действием солнечных лучей. Днем в Калининграде и области будет малооблачно/переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до комфортных +21...+24°С.
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. В аэропорту Калининграда из - за сильного тумана задерживаются 14 рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Храброво".
"Рейсы задерживаются из - за тумана", - сказали в пресс-службе.
Согласно онлайн - табло, на 8.15 (9.15. мск) на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт - Петербург и Новосибирск, на прилет - из Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.
О сильном тумане утром в понедельник в своем Telegram-канале сообщило региональное ГУМЧС.
"Калининградскую область 1 сентября накрыл туман. Видимость 500-1000 и местами 200 метров", - говорится в сообщении.
По данным метеорологов, это туман охлаждения, оставшийся после ночи, который рассеется в ближайшие часы под действием солнечных лучей. Днем в Калининграде и области будет малооблачно/переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до комфортных +21...+24°С.
