Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России

2025-09-01T11:05:00+03:00

2025-09-01T11:05:00+03:00

2025-09-01T17:19:00+03:00

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленные против России. Газета Financial Times в понедельник написала, что фон дер Ляйен планирует дважды в год проводить оценку военных инвестиций государств — членов ЕС. По словам политика, государства-члены должны выявить существующие пробелы и разработать планы по их устранению. "Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах..." — написал Филиппо.По его словам, европейские лидеры выбрали целью противостояние с Россией, чтобы терроризировать свое население вечной войной.Филиппо призвал французов обратить на это внимание.

