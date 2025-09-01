Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
Политик Филиппо раскритиковал решение фон дер Ляйен в отношении России
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленные против России.
Газета Financial Times в понедельник написала, что фон дер Ляйен планирует дважды в год проводить оценку военных инвестиций государств — членов ЕС. По словам политика, государства-члены должны выявить существующие пробелы и разработать планы по их устранению.
"Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах..." — написал Филиппо.
По его словам, европейские лидеры выбрали целью противостояние с Россией, чтобы терроризировать свое население вечной войной.
Филиппо призвал французов обратить на это внимание.