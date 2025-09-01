https://ria.ru/20250901/evrosoyuz-2038959484.html
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года - РИА Новости, 01.09.2025
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года
Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 миллиардов могут начаться уже в конце года, заявила на... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T23:22:00+03:00
2025-09-01T23:22:00+03:00
2025-09-01T23:22:00+03:00
экономика
россия
украина
румыния
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204271_0:117:2994:1801_1920x0_80_0_0_b9d7f9189b03f4c1872598aec685068c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 миллиардов могут начаться уже в конце года, заявила на пресс-конференции в Румынии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. В пятницу глава Европейской комиссии заявила, что 19 стран Евросоюза полностью использовали эту сумму для наращивания производства вооружения. "Наша оборонная промышленность нуждается в предсказуемости и долгосрочных контрактах. Для этого и существует SAFE. Я уверена, что первые проекты будут профинансированы в конце этого или начале следующего года", - сказала она. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038959117.html
россия
украина
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204271_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_a13c091ac52939a17283fcb79ff8f7dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, румыния, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато
Экономика, Россия, Украина, Румыния, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года
Фон дер Ляйен: проекты по производству оружия в кредит начнутся в конце года