В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года

В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года

Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 миллиардов могут начаться уже в конце года

БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 миллиардов могут начаться уже в конце года, заявила на пресс-конференции в Румынии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. В пятницу глава Европейской комиссии заявила, что 19 стран Евросоюза полностью использовали эту сумму для наращивания производства вооружения. "Наша оборонная промышленность нуждается в предсказуемости и долгосрочных контрактах. Для этого и существует SAFE. Я уверена, что первые проекты будут профинансированы в конце этого или начале следующего года", - сказала она. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

россия

украина

румыния

2025

Новости

экономика, россия, украина, румыния, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато