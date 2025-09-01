Рейтинг@Mail.ru
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года - РИА Новости, 01.09.2025
23:22 01.09.2025
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года - РИА Новости, 01.09.2025
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года
Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 миллиардов могут начаться уже в конце года, заявила на... РИА Новости, 01.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 миллиардов могут начаться уже в конце года, заявила на пресс-конференции в Румынии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. В пятницу глава Европейской комиссии заявила, что 19 стран Евросоюза полностью использовали эту сумму для наращивания производства вооружения. "Наша оборонная промышленность нуждается в предсказуемости и долгосрочных контрактах. Для этого и существует SAFE. Я уверена, что первые проекты будут профинансированы в конце этого или начале следующего года", - сказала она. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года

Фон дер Ляйен: проекты по производству оружия в кредит начнутся в конце года

БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 миллиардов могут начаться уже в конце года, заявила на пресс-конференции в Румынии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. В пятницу глава Европейской комиссии заявила, что 19 стран Евросоюза полностью использовали эту сумму для наращивания производства вооружения.
"Наша оборонная промышленность нуждается в предсказуемости и долгосрочных контрактах. Для этого и существует SAFE. Я уверена, что первые проекты будут профинансированы в конце этого или начале следующего года", - сказала она.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Главы министерств обороны стран Е5 обсудят усиление поддержки Украины
