Эрдоган заявил о необходимости серьезных реформ в ООН

АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. ООН нуждается в серьезных реформах, организация не справляется со своими задачами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на расширенном заседании 25-го заседания Совета глав государств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "ООН нуждается в серьезных реформах. Несмотря на все усилия моего друга Антониу Гутерреша (генсека ООН – ред.), организация не справляется со своими задачами. Перед лицом тех жестокостей, которым палестинский народ подвергается уже многие годы, наша общая обязанность - сделать ООН платформой, представляющей глобальную справедливость", - сказал турецкий лидер. По его словам, Турция выступает за то, чтобы все проблемы решались на основе уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, в духе диалога, дипломатии и сотрудничества. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне.

