Эрдоган заявил о необходимости серьезных реформ в ООН - РИА Новости, 01.09.2025
14:55 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/erdogan-2038858813.html
Эрдоган заявил о необходимости серьезных реформ в ООН
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
антониу гутерреш
оон
шос
саммит шос в китае в 2025 году
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. ООН нуждается в серьезных реформах, организация не справляется со своими задачами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на расширенном заседании 25-го заседания Совета глав государств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "ООН нуждается в серьезных реформах. Несмотря на все усилия моего друга Антониу Гутерреша (генсека ООН – ред.), организация не справляется со своими задачами. Перед лицом тех жестокостей, которым палестинский народ подвергается уже многие годы, наша общая обязанность - сделать ООН платформой, представляющей глобальную справедливость", - сказал турецкий лидер. По его словам, Турция выступает за то, чтобы все проблемы решались на основе уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, в духе диалога, дипломатии и сотрудничества. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне.
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, антониу гутерреш, оон, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Антониу Гутерреш, ООН, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© AP Photo / Markus SchreiberРеджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. ООН нуждается в серьезных реформах, организация не справляется со своими задачами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на расширенном заседании 25-го заседания Совета глав государств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"ООН нуждается в серьезных реформах. Несмотря на все усилия моего друга Антониу Гутерреша (генсека ООН – ред.), организация не справляется со своими задачами. Перед лицом тех жестокостей, которым палестинский народ подвергается уже многие годы, наша общая обязанность - сделать ООН платформой, представляющей глобальную справедливость", - сказал турецкий лидер.
По его словам, Турция выступает за то, чтобы все проблемы решались на основе уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, в духе диалога, дипломатии и сотрудничества.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне.
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Премьер Индии призвал к реформированию ООН
08:14
 
