https://ria.ru/20250901/erdogan-2038807809.html

Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования

Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования - РИА Новости, 01.09.2025

Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T11:34:00+03:00

2025-09-01T11:34:00+03:00

2025-09-01T11:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

турция

шос

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

украина

китай

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795654_0:113:3044:1826_1920x0_80_0_0_03b6104b19ec3ec4fd568e62eacf1383.jpg

АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае выразил уверенность в том, что стамбульский процесс по Украине способствует мирному урегулированию."Господин президент (Эрдоган – ред.) заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и что он убежден в том, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20250830/diplomatiya-1893613367.html

турция

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, украина, китай, реджеп тайип эрдоган, владимир путин