Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования
Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования - РИА Новости, 01.09.2025
Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в...
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае выразил уверенность в том, что стамбульский процесс по Украине способствует мирному урегулированию."Господин президент (Эрдоган – ред.) заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и что он убежден в том, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования
