Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил о развитии отношений Турции и РФ, технические переговоры между странами продвигаются позитивно."Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе", — сказал турецкий лидер в открытом для СМИ вступительном слове на переговорах.

