Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции - РИА Новости, 01.09.2025
11:08 01.09.2025
Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции
в мире
турция
россия
китай
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил о развитии отношений Турции и РФ, технические переговоры между странами продвигаются позитивно."Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе", — сказал турецкий лидер в открытом для СМИ вступительном слове на переговорах.
в мире, турция, россия, китай, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Турция, Россия, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил о развитии отношений Турции и РФ, технические переговоры между странами продвигаются позитивно.
"Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе", — сказал турецкий лидер в открытом для СМИ вступительном слове на переговорах.
Эрдоган и Пашинян обсудили сотрудничество Анкары и Еревана
