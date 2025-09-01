https://ria.ru/20250901/erdogan-2038802308.html
Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции
Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции - РИА Новости, 01.09.2025
Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил о РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:08:00+03:00
2025-09-01T11:08:00+03:00
2025-09-01T11:08:00+03:00
в мире
турция
россия
китай
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795654_0:113:3044:1826_1920x0_80_0_0_03b6104b19ec3ec4fd568e62eacf1383.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил о развитии отношений Турции и РФ, технические переговоры между странами продвигаются позитивно."Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе", — сказал турецкий лидер в открытом для СМИ вступительном слове на переговорах.
https://ria.ru/20250901/sotrudnichestvo-2038764805.html
турция
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795654_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_50cef0f7e10c8e9c4e3b5e75eb5ac4be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, китай, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Турция, Россия, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции
Эрдоган на встрече с Путиным заявил о позитивном развитии отношений РФ и Турции